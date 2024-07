CAMION

Camion e ricarica: sotto il motto «Power to the Road», i ministri federali Dr. Volker Wissing e Dr. Robert Habeck hanno dato oggi il segnale di partenza ufficiale per la rete di ricarica rapida Lkw sulle autostrade federali insieme ai principali operatori di rete responsabili della rete e dell’industria BDEW.

La costruzione di un’infrastruttura di ricarica completa, basata sulla domanda e facile da usare è infatti sempre più necessaria per raggiungere gli obiettivi di protezione del clima nel settore dei trasporti ma anche per consentire il rapido accumulo di mercato dei veicoli commerciali pesanti con trazione elettrica a batteria (camion E-).

Dr. Volker Wissing, Ministro Federale del Digitale e dei Trasporti:

“Un’infrastruttura di ricarica ad alte prestazioni costituisce la spina dorsale della mobilità e della logistica rispettosa del clima di domani. Con la rete di ricarica rapida Lkw stiamo iniziando un vero progetto mastodontico qui. L’ordine di connessione alla rete è il primo passo fondamentale di attuazione per questo. Creiamo così la sicurezza di pianificazione per l’industria e i trasporti e stiamo creando nuovi standard di approvvigionamento in termini di potenza di ricarica: la ricarica nella gamma megawatt, direttamente sull’autostrada, diventa così uno standard tecnico e la vita operativa quotidiana. La Germania si dimostra così ancora una volta nel suo ruolo pionieristico nella politica delle infrastrutture di ricarica lungimirante”.

Dr. Robert Habeck, Ministro Federale dell’Economia e della Protezione del Clima:

“Ora stiamo creando le condizioni affinché la svolta della mobilità raggiunga anche il trasporto merci su strada. Il nostro obiettivo è quello di far funzionare i camion solo con l’elettricità verde. Ci sono buone condizioni per questo, perché più della metà dell’elettricità è ora generata in modo rinnovabile. Oggi si tratta di reti di distribuzione e stazioni di ricarica. Tutto deve essere portato avanti allo stesso tempo in modo che il settore dei trasporti possa dare il suo contributo alla protezione del clima”.

Kerstin Andreae, Presidente della Direzione Generale di BDEW:

“Siamo lieti che l’espansione degli hub di ricarica E-Lkw sull’autostrada possa finalmente iniziare. Prima siamo coinvolti nella pianificazione, prima possiamo realizzare le connessioni di rete. L’importante è che questo è un progetto comunitario. Sarà importante che tutte le parti coinvolte lavorino ora insieme in un processo strutturato. È importante trovare soluzioni di implementazione efficienti per i circa 350 siti e prevederle fin dall’inizio nelle esigenze complessive di espansione della rete in loco”.

