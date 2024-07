CAMION

Il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sull’applicazione della sanzione della confisca del veicolo con circolare n. 300/STRAD/1/0000021131,

La sanzione confisca del veicolo viene applicata in casi specifici di recidiva della guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici o psichici.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000021131 sottolinea l’applicabilità della confisca del mezzo anche in situazioni dove la violazione si ripete entro un arco temporale superiore a due anni.

Confisca del veicolo: ripetizione dell’illecito e non reiterazione

Uno degli aspetti fondamentali chiariti dalla circolare n. 300/STRAD/1/0000021131 è la distinzione tra “ripetizione” e “reiterazione” dell’illecito. La confisca del veicolo, infatti, consegue semplicemente alla “ripetizione” dell’illecito, senza che sia necessaria la “reiterazione”. Tuttavia, per determinare l’applicabilità della confisca del mezzo, le violazioni devono avvenire nello stesso periodo di tempo.

Applicazione della confisca del veicolo

La sanzione accessoria del fermo amministrativo viene applicata nei casi di guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. La confisca del mezzo, invece, può essere applicata solo quando l’illecito viene commesso nuovamente entro due anni, indipendentemente dal fatto che si configuri come reiterazione o recidiva.

Art. 116 del Codice della Strada: differenze tra i commi 15 e 17

Il Ministero dell’Interno ha affrontato la questione della sanzione accessoria della confisca del veicolo in presenza di recidiva della guida senza patente, fornendo indicazioni operative nella circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016. È stata evidenziata la diversa natura della recidiva nei commi 15 e 17 dell’art. 116 del Codice della Strada (CdS). Mentre il comma 15 prevede ipotesi di reato depenalizzato con l’aggravante della reiterazione, il comma 17, che non contiene ipotesi di reato depenalizzate, prevede la confisca semplicemente alla “ripetizione” dell’illecito.

Reiterazione e recidiva: cosa cambia?

La reiterazione, prevista dal comma 15, implica una recidiva aggravata e configurata come una ripetizione continuata dell’illecito. Tuttavia, per il comma 17, la confisca del veicolo si applica alla ripetizione dell’illecito entro un periodo di due anni, senza necessità di configurare la recidiva come reiterazione.

Leggi la circolare integrale circolare n. 300/STRAD/1/0000021131: Confisca del veicolo circolare ministero dell’interno

La confisca del veicolo è una sanzione che si applica in specifiche circostanze di recidiva per guida senza patente o con patente non valida. Il chiarimento del Ministero dell’Interno è fondamentale per comprendere come questa sanzione venga applicata in caso di ripetizione dell’illecito entro un periodo di due anni, senza che sia richiesta la reiterazione. Questa distinzione è importante per l’applicazione corretta della normativa e per garantire che le sanzioni siano adeguate e proporzionate alla gravità delle violazioni commesse.

