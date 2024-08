CAMION

Aiuti per l’acquisto di camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti con bonus fino al 40% del prezzo di acquisto per i trasportatori autonomi o imprese di autotrasporti in Spagna.

Con il nuovo bonus fino al 40%, in Spagna, si possono acquistare camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti con qualsiasi tipo di alimentazione

I trasportatori autonomi e le aziende di autotrasporti con sede in Galizia Spagna potranno beneficiare di un aiuto con un bonus pari al 40% del valore d’acquisto dei camion, furgoni e relativi rimorchi che acquisiranno durante quest’anno, 2024 .

La Xunta de Galicia ha lanciato un programma di aiuti che offre un bonus fino al 40% del valore d’acquisto per l’acquisto di nuovi camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti per il trasporto, sia che si tratti di veicoli diesel, elettrici o alimentati a idrogeno.

Chi può beneficiare del bonus?

L’incentivo è rivolto ai trasportatori autonomi e alle aziende di autotrasporti situate in Galizia Spagna. L’incentivo è per il rinnovo delle flotte di veicoli commerciali, acquisto di camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti. Il bonus fino al 40% prevede un investimento minimo richiesto di 40.000 euro.

Il bonus fino al 40% contribuisce al rinnovo dei veicoli commerciali delle flotte di trasporti, riducendo l’età media dei veicoli in circolazione e migliorando l’efficienza operativa.

Bonus acquisto camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti

I veicoli commerciali quali camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti, in Galizia Spagna, presentano attualmente un’età media più alta rispetto alla media nazionale. I camion hanno un’età media di 16,5 anni, mentre i rimorchi si attestano sugli 8,8 anni. L’obiettivo principale del programma è quello di ridurre l’età media di questi veicoli, contribuendo a un trasporto più sicuro e a basse emissioni.

Incentivi per acquisto di veicoli commerciali con qualsiasi alimentazione

Il programma di aiuti della Xunta de Galicia non fa distinzione in merito all’alimentazione dei nuovi veicoli commerciali acquistati.

Che si tratti di camion diesel di ultima generazione, veicoli elettrici o alimentati a idrogeno, l’iniziativa del bonus fino al 40% sostiene l’acquisto di tutti i tipi di veicoli da trasporto, camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti.

La Federazione Nazionale degli Autotrasportatori Spagnoli (Fenadismer) sottolinea la necessità di estendere questi aiuti a livello nazionale attraverso un Piano Renove. Secondo Fenadismer, un piano di questo tipo dovrebbe includere incentivi per l’acquisto di camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti diesel di ultima generazione, non solo elettrici o a idrogeno. Questo approccio contribuirebbe in modo decisivo alla riduzione dell’età media della flotta nazionale e al miglioramento dell’efficienza energetica.

Il bonus fino al 40% per l’acquisto di camion, furgoni, rimorchi e mezzi pesanti rappresenta un’opportunità. Consente ai trasportatori in Galizia Spagna di modernizzare la propria flotta e migliorare l’efficienza operativa.

