AUTOBUS

Truffa “Viaggia gratis sugli autobus Tpl Fvg:”. Tpl Fvg e Trieste Trasporti comunicano di non cliccare sul link indicato nella campagna social

Falsa campagna “Viaggia gratis sugli autobus Tpl Fvg”, è una truffa. Negli ultimi giorni, una falsa campagna di comunicazione, Viaggia gratis sugli autobus Tpl Fv, sta circolando sul web e sui social media. La truffa promettendo la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi e gli autobus di Tpl Fvg.

La campagna Viaggia gratis sugli autobus Tpl Fv è un tentativo di truffa già sotto l’attenzione del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia.

Tpl Fvg, invita a non cliccare sul link. Esorta tutti gli utenti a fare molta attenzione e a non cliccare sul link riportato nei post ingannevoli. Lo comunica tramite una nota diffusa sui propri canali social.

L’invito di Tpl Fv è di fidarsi esclusivamente dei canali ufficiali. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Tpl Fvg. Delle aziende consorziate Arriva Udine, Apt Gorizia, Trieste Trasporti e Atap Pordenone e delle amministrazioni comunali.

Truffa “Viaggia gratis sugli autobus Tpl Fvg”

Comunicazione ufficiale Tpl Fvg

Social Media Avviso – Comunicazione ufficiale Tpl Fvg

Rimanere vigili e informati tramite i canali ufficiali è la chiave per proteggersi da truffe online. Diffidate sempre di offerte troppo allettanti e controllate le fonti delle informazioni prima di cliccare su link sospetti.