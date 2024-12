AUTOBUS

Continental ha presentato, in occasione di IBE 2024, una gamma di nuovi prodotti dedicati al trasporto passeggeri: in particolare ha fatto il suo debutto il Conti Urban HA 5.

Questo pneumatico è stato progettato appositamente per rispondere alle sfide tipiche della mobilità urbana, caratterizzata da traffico intenso, frenate frequenti e superfici variabili, elementi che mettono a dura prova gli pneumatici tradizionali.

Le caratteristiche del Conti Urban HA 5

Grazie alla mescola rinforzata e a un battistrada ottimizzato infatti, il Conti Urban HA 5 offre una maggiore durata e resistenza all’usura. Al tempo stesso lo pneumatico garantisce un elevato comfort e una sicurezza ottimale per i passeggeri, grazie alla riduzione della rumorosità e ad una eccellente aderenza.

L’azienda ha sottolineato infine come questo prodotto contribuisca a migliorare l’efficienza energetica e possa essere ricostruito, una caratteristica che permette di prolungarne il ciclo di vita e di ridurne l’impatto ambientale complessivo.

Le soluzioni digitali di Continental

Oltre ai nuovi prodotti, Continental ha introdotto anche le proprie soluzioni digitali dedicate alla manutenzione, in particolare il sistema ContiConnect. Questa tecnologia di ultima generazione consente un monitoraggio continuo ed in tempo reale della pressione e della temperatura degli pneumatici.

Il funzionamento è reso possibile dai sensori installati direttamente negli pneumatici, che inviano avvisi immediati ai gestori delle flotte in caso di anomalie, permettendo così di intervenire tempestivamente. In questo modo, si riduce notevolmente il rischio di guasti improvvisi e si ottimizzano i costi operativi.

Continental ha evidenziato come questa soluzione non solo migliori la sicurezza e l’efficienza operativa, ma consenta anche di pianificare la manutenzione in modo più preciso, migliorando la gestione delle flotte e riducendo ulteriormente i costi complessivi.

Pneumatici sostenibili e ricostruibili

Relativamente al tema della sostenibilità, ad IBE 2024, Continental ha illustrato come lo sviluppo dei propri pneumatici sia guidato dalla necessità di essere ricostruibili, caratteristica che permette di prolungarne il ciclo di vita e di ridurre i rifiuti generati. L’azienda si è dichiarata impegnata nell’uso di materiali sostenibili e nell’ottimizzazione dei processi produttivi, con l’obiettivo di ridurre il consumo di energia e di risorse. Continental ha inoltre spiegato che i propri pneumatici sono progettati per migliorare l’efficienza dei consumi, abbattendo così le emissioni di CO₂ e contribuendo a ridurre l’impatto ambientale complessivo. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è raggiungere, entro il 2050, l’impiego del 100% di materiali riciclati e rinnovabili nella produzione degli pneumatici.

L’approccio integrato di Continental per il cambiamento climatico

In merito all’impegno contro il cambiamento climatico, Continental adotta un approccio integrato che unisce innovazione e sostenibilità, con lo scopo di ridurre al minimo le emissioni di CO₂ ottimizzando al contempo l’utilizzo delle risorse. Un ulteriore traguardo fissato dall’azienda è rendere climaticamente neutrali tutti gli impianti di produzione entro il 2040, evidenziando come questa strategia rappresenti un passo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali a lungo termine.

La responsabilità ambientale e sociale è per Continental una delle sue priorità, promuovendo pratiche sostenibili lungo l’intera filiera produttiva. L’azienda sostiene progetti mirati a migliorare le condizioni lavorative dei produttori di gomma naturale e collabora con partner globali per incrementare sia la trasparenza che l’efficienza del processo produttivo. A questi sforzi si affiancano innovazioni tecnologiche pensate per ridurre l’uso di risorse naturali e favorire una mobilità sempre più sostenibile. Continental ha ribadito il proprio impegno per diventare completamente carbon neutral entro il 2050.

Una mobilità interconnessa e sostenibile nel futuro di Continental

Riguardo al futuro della mobilità, Continental ha delineato una visione centrata su digitalizzazione e sostenibilità. L’azienda ha illustrato come stia sviluppando pneumatici intelligenti e connessi, in grado di massimizzare l’efficienza e l’autonomia dei veicoli elettrici. Tali soluzioni mirano anche a migliorare la sicurezza e il comfort complessivo, contribuendo a rendere il settore dei trasporti un modello di sostenibilità e innovazione tecnologica. Continental ha concluso sottolineando che la sua ambizione è quella di realizzare una mobilità completamente interconnessa e rispettosa dell’ambiente.

