Ecco come regolarizzare la proroga al 30 giugno 2025

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha ufficializzato la proroga al 30 giugno 2025 di tutte le autorizzazioni per la circolazione con targa prova. La comunicazione relativa alla proroga delle autorizzazione per la targa prova è stata diffusa tramite una nota del 13 dicembre 2024, firmata dal direttore generale della motorizzazione, ing. Riazzola, e indirizzata alle direzioni generali territoriali (DGT). Questa proroga riguarda sia le autorizzazioni attualmente valide sia quelle scadute per decorrenza dei termini.

Targa prova: validità estesa al 30 giugno 2025

Con questa proroga, tutte le autorizzazioni alla circolazione con targa prova, incluse quelle scadute, restano valide fino a giugno 2025. La misura è stata adottata per evitare interruzioni nell’uso delle targhe prova, essenziali per molti operatori del settore automobilistico e dei trasporti.

Codice della Strada: targa prova

La proroga si inserisce nel contesto delle modifiche introdotte dal d.p.r. 21 dicembre 2023, n. 229, che ha aggiornato i criteri di rilascio e utilizzo delle targhe prova. Tra le principali novità:

Revisione del numero massimo di targhe prova rilasciabili.

Cambiamenti amministrativi per l’autorizzazione all’uso delle targhe prova.

Questi aggiornamenti richiedono un ulteriore intervento organizzativo per uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale.

Come regolarizzare la targa prova

Gli operatori interessati devono rivolgersi agli uffici della motorizzazione civile (UMC) per l’annotazione della proroga. I passi da seguire sono: presentare un’istanza presso l’UMC territoriale competente e pagare l’imposta di bollo di 16 euro ei diritti di motorizzazione di 10,20 euro.

Dopo la verifica dei pagamenti, gli UMC provvederanno ad aggiornare la documentazione relativa alle targhe prova.

L’importanza delle targhe prova

La targa prova è uno strumento fondamentale per il settore automobilistico e dei trasporti, che permette la circolazione di veicoli per prove tecniche, dimostrazioni o trasferimenti. La proroga al 30 giugno 2025 garantisce continuità operativa, agevolando il passaggio alle nuove regole.

La proroga della validità delle autorizzazioni per la targa prova al 30 giugno 2025 è una misura necessaria per sostenere il settore durante la transizione normativa. Gli operatori sono invitati a regolarizzare le autorizzazioni in tempo utile, rivolgendosi agli uffici competenti.

Per informazioni dettagliate: Autorizzazione Circolazione di Prova – Proroga dei termini Protocollo nr° 35682 del 13/12/2024 – Autorizzazione alla circolazione di prova veicoli di cui al DPR 24.11.2001, n. 474, come modificato dal DPR 21.12.23, n. 229 – proroga dei termini efficacia della durata.

