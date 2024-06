Prodotto

Bugatti Tourbillon è un’opera d’arte in movimento.

Una hypercar del tutto nuova, dalla monoscocca alle sospensioni multi-link, la nuova Bugatti Tourbillon raccoglie un’eredità importante, quella di ripetere le gesta della velocissima Chiron.

Ogni esemplare sarà assemblato a mano nel Bugatti Atelier di Molsheim in Francia, prevista una produzione di 250 esemplari, con consegne che inizieranno dal 2026.

Estrema la sua livrea esterna che si caratterizza per un diffusore aerodinamico che partendo dalla zona anteriore, subito dopo l’abitacolo, ripercorre l’intero corpo macchina.

Numerose le prese d’aria, quelle poste sotto i gruppi ottici hanno il compito di convogliare l’aria verso quelle laterali per il raffreddamento dei freni. Immancabile la classica griglia a ferro di cavallo che contribuisce al raffreddamento degli enormi radiatori motore ma che influisce anche positivamente sulla deportanza della vettura.

Bugati Tourbillon: 1.800 cavalli per una velocità massima di 445 km/h

Nella zona posteriore, in prossimità della parte superiore del baule, in presenza di frenate e decelerazioni intense, fuoriesce un alettone, una appendice aerodinamica che funge anche da freno aerodinamico.

Mate Rimac, CEO di Bugatti ha dichiarato: “Lo sviluppo della Bugatti Tourbillon è stato guidato in ogni fase dai 115 anni di storia di Bugatti e dalle parole di Ettore Bugatti stesso. I suoi mantra ‘se paragonabile non è più Bugatti‘ e ‘niente è troppo bello‘ sono stati una guida per me personalmente, così come per i team di design e di ingegneria che hanno cercato di creare la prossima emozionante era nella storia dell’auto ipersportiva Bugatti.”

La spettacolare livrea è abbinata a interni da hypercar.

Un mix di analogico e digitale, alle spalle del volante sono presenti tre grandi quadranti, che restano fissi, immobili, anche quando si gira lo sterzo.

Diverse le informazioni riportate, dal livello del carburante, alla temperatura del motore fino alla velocità di rotazione, nessun display ma un unico schermo digitale nascosto nella parte superiore della consolle centrale, che su comando del conducente fuoriesce verso l’alto e consente, tra l’altro, di accedere ad Apple CarPlay.

Centralmente, lungo la consolle, sono posizionati diversi interruttori in alluminio così come una leva di cristallo che consente di avviare il motore.

La Tourbillon è equipaggiata con un V16 da 8.3 litri aspirato, che sviluppa una potenza di 1000 CV ed è abbinato a tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1800 CV ed una velocità massima di 445 km/h con una capacità di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi.

Il prezzo della Bugatti Tourbillon parte dai 3,8 milioni di euro.