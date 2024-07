AUTO

Le immatricolazioni nel noleggio auto e veicoli commerciali hanno registrato una brusca frenata nel secondo trimestre 2024 (dati ANIASA – Dataforce).

Un calo pari al 9,6% nelle immatricolazioni per il noleggio auto. Situazione totalmente differente nel noleggio veicoli commerciali.

I dati di quest’anno relativi al noleggio a lungo termine, si confrontano con un’annata record quale quella del 2023, dove un solido portafoglio ordini legato al ritardo delle consegne del 2021 e 2022, aveva portato a immatricolazioni record.

Non vale lo stesso per il noleggio auto a breve termine che, dopo la pandemia, torna a superare l’8% di quota di mercato.

Grande successo per il comparto dei veicoli commerciali leggeri che nel semestre raggiunge una quota del 40,9% e che oggi rappresenta la soluzione di acquisto preferita per i veicoli da lavoro (dati ANIASA – Dataforce).

Classifica dei 5 veicoli più richiesti nel noleggio auto a lungo termine nel secondo trimestre 2024

Fiat Panda +12,7% – 7.874 unità immatricolate Volkswagen Tiguan +3,6% – 2.737 unità immatricolate BMW X1 +409,03% – 2.255 unità immatricolate KIA Sportage +35,47% – 2.215 unità immatricolate Citroen C3 +292,15% – 2.047 unità immatricolate.

I 5 veicoli commerciali leggeri più richiesti nel noleggio auto a lungo termine nel secondo trimestre 2024

Fiat Doblò +85,42% – 1.704 unità immatricolate Fiat Ducato +4,89% – 1.524 unità immatricolate Iveco Daily +168,62% – 1.053 unità immatricolate Ford Transit +141,79%% – 972 unità immatricolate Fiat Panda -22,25% – 849 unità immatricolate.

Classifica 5 veicoli più richiesti nel noleggio auto a breve termine nel secondo trimestre 2024

Fiat 500 +87,38% – 2.449 unità immatricolate Fiat Panda +63,98% – 2.404 unità immatricolate Renault Captur +279,83% – 1.318 unità immatricolate MG ZS -3,12% – 1.242 unità immatricolate Renault Clio +268,21% – 1.193 unità immatricolate.

5 veicoli commerciali leggeri più richiesti nel noleggio auto a breve termine nel secondo trimestre 2024

Iveco Daily +102,53% – 1.201 unità immatricolate Fiat Scudo +1.277,27% – 303 unità immatricolate Renault Trafic +326,47% – 290 unità immatricolate Fiat Ducato -68,68% – 218 unità immatricolate Fiat Fiorino +163,24% – 179 unità immatricolate.

Quali sono le alimentazioni più richieste nel noleggio auto (ANIASA – Dataforce)?

Sicuramente nel noleggio a lungo termine in testa svetta l’alimentazione benzina, mild hybrid comprese, segue il diesel. Terzo gradino del podio per le Full Hybrid, seguono le Ibride Plug-in, Elettriche e GAS. Stessa situazione per i veicoli commerciali leggeri.