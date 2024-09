AUTO

La XIX edizione di Formula SAE Italy 2024, evento internazionale di ingegneria automobilistica organizzato da ANFIA in collaborazione con SAE International, si è conclusa il 9 settembre con la cerimonia di chiusura.

Questa competizione, ospitata presso l’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari, ha riunito circa 1.600 studenti provenienti da 17 paesi diversi. In gara, 63 team, di cui 50 europei e 21 italiani, si sono sfidati nelle diverse categorie di vetture: a combustione interna, elettriche, driverless e classe 3.

Classe 1CV combustione termica – vincitori

Nella categoria delle vetture a combustione interna, il primo posto della Formula SAE Italy 2024 è stato conquistato dal MoRe Modena Racing Hybrid dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha primeggiato in quasi tutte le prove grazie a una vettura ibrida altamente competitiva.

Secondo classificato il team Aixtreme Racing dell’UAS Aachen, seguito dal Fuf Racing Team di Frederick University.

Classe 1EV vetture elettriche – vincitori

Il team FS Team Tallinn dell’Università di Tallinn ha trionfato nella classe 1EV dellaFormula SAE Italy 2024, grazie a un’auto elettrica avanzata con quattro motori elettrici integrati nelle ruote, supportati da sofisticati sistemi di controllo.

Al secondo posto si è piazzato il team Joanneum Racing Graz, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dal TU Graz Racing Team.

Classe 3 – vincitori

Per la classe 3, che premia i migliori progetti senza prototipo, la vittoria in Formula SAE Italy 2024 è andata al UniBo Motorsport Hybrid dell’Università di Bologna, grazie a un avanzato sistema ibrido.

In seconda posizione si è piazzato l’AAM Driverless Racing Team, mentre al terzo posto è arrivato il Salento Racing Team dell’Università del Salento.

Classe 1DV driverless – vincitori

Nella categoria driverless Formula SAE Italy 2024, primo premio assegnato a eForce Prague Formula dell’Università Tecnica Ceca di Praga, l’unico team a completare il Trackdrive.

Al secondo posto, FS Team Tallinn ha mostrato potenzialità ma con un sistema di guida autonoma ancora in fase di sviluppo. Infine, terzo classificato il team UniNa Corse dell’Università di Napoli Federico II.

Formula SAE Italy 2024 – competizione ANFIA

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA, ha espresso grande soddisfazione per l’evento, evidenziando come la Formula SAE Italy offra agli studenti un’opportunità unica di crescita e preparazione professionale.

Gianmarco Giorda ha inoltre annunciato che l’edizione 2025 sarà particolarmente significativa, in quanto celebrerà il ventennale dell’evento.

La XIX edizione della Formula SAE Italy ha confermato ancora una volta l’alto livello tecnico e formativo dell’evento. Non solo per le vetture sviluppate, ma anche per le competenze acquisite dagli studenti. Un trampolino di lancio verso il futuro della mobilità sostenibile e innovativa.

