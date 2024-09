AUTO

La tradizione del salone dell’auto torna nella storica capitale dell’automotive, Torino, dal 13 al 15 settembre 2024.

Andrà infatti in scena in queste date il Salone Auto Torino, una kermesse dedicata agli appassionati delle quattro ruote che mette insieme tradizione e innovazione.

Salone Auto Torino: un percorso tra le vie della città

I luoghi della città interessati dall’evento saranno i più rappresentativi: il percorso espositivo ed esperienziale si snoderà da Piazza Carlo Felice, attraversando via Roma, Piazza San Carlo e Piazza Castello, fino a raggiungere i Giardini Reali. Lungo il percorso, saranno esposti i modelli più recenti di case automobilistiche come Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, Tesla, Jeep, McLaren, Porsche e molte altre, con un particolare focus anche sulle soluzioni sostenibili rappresentate da brand come Byd e Polestar. Oltre ai modelli contemporanei, sarà possibile riscoprire i capolavori del design automobilistico di tutte le epoche, come la Lamborghini Miura e la Ferrari Testarossa, oltre a una selezione di prototipi innovativi presentati da marchi iconici come Italdesign, Pininfarina e GFG Style.

Salone Auto Torino: test drive e premi

Questa edizione di Salone Auto Torino andrà oltre la semplice esposizione. Sarà infatti possibile partecipare a test drive nelle aree dedicate di Piazza Carlo Felice e Piazza Castello, con a disposizione vettire di marchi particolarmente impehnati nella mobilità sostenibile, come Nissan, Tesla, BYD e Omoda.

Ci sarà poi anche spazio per i premi, come nel caso dell’Autolook Awards, un riconoscimento che riconosce le eccellenze nella comunicazione e nel marketing dei team di motorsport.

Le case costruttrici presenti all’edizione 2024

Le case costruttrici presenti al Salone saranno:

Abarth,

Alfa Romeo,

Alpine,

BYD,

Citroën,

Dacia,

Dallara,

Dongfeng,

DR,

DS,

EVO,

Ferrari,

Fiat,

GFG Style,

Honda,

Ich-X,

Italdesign,

Jaecoo,

Jeep,

Lancia,

Lotus,

Mazda,

McLaren,

MG Motors,

Microlino,

Mole Urbana,

Nissan,

Omoda,

Opel,

Peugeot,

Pininfarina,

Polestar,

Porsche,

Renault,

Sportequipe,

Suzuki,

Tecnocad,

Tesla,

Tiger,

Voyah,

Xev

Informazioni pratiche

Date: 13-15 settembre 2024

Luogo: Vie e piazze del centro di Torino (Piazza Carlo Felice, via Roma, Piazza San Carlo, Piazza Castello, Giardini Reali)

Ingresso: Libero e gratuito

Free Pass Salone: Disponibile online per accedere a sconti e convenzioni