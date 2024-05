AEREO

Strumenti di controllo sicurezza aeroporti per esplosivi non efficaci. Sospeso l’utilizzo di alcune attrezzature dalla Commissione Europea

Sicurezza aeroporti verifiche della Commissione Europea su alcuni strumenti di controllo che non risultano efficaci. Nel contesto della sicurezza degli aeroporti, la Commissione Europea ha recentemente rivisto l’elenco degli strumenti di controllo.

La Decisione della Commissione Europea U) 2024/1177, riguarda la sospensione dell’utilizzo di strumenti di controllo utilizzati negli aeroporti. Questi strumenti di controllo sono attrezzature di verifica utilizzati dall’aviazione civile negli aeroporti riportanti il “marchio UE”.

La sospensione dell’utilizzo di questi strumenti di controllo per la sicurezza negli aeroporti si basa su informazioni tecniche. Le stesse evidenziano una non conformità della configurazione specifica dei sistemi per il rilevamento di esplosivi per il bagaglio a mano (EDSCB) rispetto agli standard di sicurezza richiesti.

Commissione Europea verifiche strumenti di sicurezza aeroporti

Tale attrezzatura, per i controlli negli aeroporti, precedentemente elencata nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica — attrezzature di sicurezza”, non rispetta adeguatamente i requisiti per lo screening di liquidi, aerosol e gel (LAG) nei bagagli.

La sospensione del “marchio UE” implica che l’attrezzatura in questione, utilizzata per i controlli sulla presenza di esplosivi, con la designazione HI-SCAN 6040 CTiX e l’algoritmo di rilevamento 20-50-00, dovrà essere utilizzata con restrizioni significative.

Viene imposto un limite di screening del volume massimo dei singoli contenitori di LAG, non superiore a 330 ml. Potrà essere impiegata solo conformemente al metodo operativo applicato ai sistemi EDSCB conformi allo standard C3.

Questa decisione riflette l’impegno della Commissione Europea nel garantire la massima sicurezza nell’aviazione civile nell’Unione Europea. Il settore della sicurezza negli aeroporti richiede una costante attenzione e revisione degli strumenti e dei processi impiegati per garantire la sicurezza dei passeggeri, del personale aeroportuale e del pubblico in generale.

L’aggiornamento della “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica — attrezzature di sicurezza” è uno degli elementi della strategia di sicurezza aeroportuale. È essenziale un costante impegno nell’innovazione tecnologica, nell’addestramento del personale. Nella collaborazione tra le autorità di controllo, le compagnie aeree e gli aeroporti al fine di mantenere e migliorare gli standard di sicurezza aeroportuale.

La Decisione della Commissione Europea UE) 2024/1177 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.