AEREO

Ryanair recluta piloti, la compagnia aerea annuncia oggi 30 aprile 2024 il lancio del suo nuovo programma di formazione per piloti, la Future Flyer Academy.

In collaborazione con la scuola di volo internazionale Aviomar Flight Academy con sede in Italia. Ryanair assume e recluta piloti, al termine della formazione di 400 aspiranti piloti in Italia nei prossimi quattro anni.

Ryanair recluta piloti: Future Flyer Academy

Con Future Flyer Academy, Ryanair recluta piloti c. Ryanair offre agli aspiranti piloti un percorso di formazione completo che include lezioni in aula, simulatore di volo e formazione pratica. Questo prepara gli aspiranti piloti per il ruolo di Secondi Ufficiali all’interno del più grande gruppo aereo europeo, Ryanair.

Ryanair recluta piloti e continua la sua crescita costante, con l’obiettivo ambizioso di trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all’anno su una flotta di 800 aerei entro il 2034. Questo nuovo programma di formazione dimostra l’impegno di Ryanair nel supportare, sviluppare e reclutare aspiranti piloti per posizioni future mentre continua ad espandere la sua flotta.

La compagnia Ryanair forma e assume 400 piloti in Italia

Ryanair offre vantaggi leader del settore ai candidati, tra cui:

Eccezionale potenziale di guadagno

Accesso al programma Route-to-Command di Ryanair per una rapida progressione di carriera

Turni leader del settore: 5 giorni lavorativi consecutivi e 4 giorni liberi

Grandi opportunità in virtù della vasta rete di basi di Ryanair

Opportunità di volare su una delle flotte più giovani ed efficienti d’Europa

Ryanair recluta piloti: iscrizioni aperte

Le iscrizioni per la Future Flyer Academy di Ryanair con Aviomar sono aperte. Gli aspiranti piloti interessati possono trovare maggiori informazioni e presentare la propria candidatura visitando la sezione “Diventa pilota” su careers.ryanair.com o fai domanda su aviomarscuoladivolo.com.

Ryanair

Il responsabile training equipaggi di Ryanair, Paul Kelly, ha dichiarato: “Il nuovo programma di formazione Future Flyer Academy di Ryanair ci fornirà una pipeline costante di piloti professionisti e di talento provenienti da tutta Europa per soddisfare le esigenze della nostra rete in crescita. Questo programma potenziato ha una comprovata esperienza nel fornirci cadetti altamente qualificati che hanno dimostrato tutte le conoscenze, le competenze e l’attitudine necessarie per avere successo come futuro Capitano Ryanair”.

Il Direttore Generale di Aviomar Flight Academy, Michele Marano, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Ryanair. Aviomar ha un rapporto di lunga data con Ryanair e un gran numero dei nostri diplomati attualmente volano come Primi Ufficiali, Capitani e Capitani di Addestramento con la compagnia aerea. La “Ryanair Future Flyer Academy with Aviomar” offrirà ai candidati prescelti un percorso chiaro verso una carriera lunga e di successo come pilota Ryanair. Il dipartimento di formazione di Ryanair è riconosciuto come il migliore del settore e la partnership conferma la qualità dei nostri programmi di formazione e il nostro ruolo nel plasmare i futuri Capitani dei cieli. Non vediamo l’ora di accogliere i futuri capitani di Ryanair attraverso le nostre porte in Aviomar”.

Ryanair recluta piloti *Offerta di lavoro condizionata, basata sul completamento dell’intera formazione e sui relativi controlli.