Ecco i dettagli dei voli per Israele e come prenotare

ITA Airways ha annunciato che, a partire dal 5 settembre, sarà ripristinato il volo aereo tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion. Questo collegamento rappresenta un’importante novità per chi cerca voli aerei diretti tra le due città, offrendo una comoda opzione di viaggio sia per turismo che per affari.

Volo aereo Roma Tel Aviv ITA Airways

Il volo aereo Roma-Tel Aviv sarà operato con una frequenza giornaliera in orario diurno, con i seguenti dettagli:

Volo AZ806 partenza da Roma Fiumicino alle ore 09:10 e arrivo a Tel Aviv alle 13:30 locali.

Volo AZ807 partenza da Tel Aviv alle ore 14:30 locali e arrivo a Roma Fiumicino alle 17:15.

Questo nuovo programma di voli aerei risponde all’aumento della domanda di collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, facilitando i viaggi per motivi di lavoro e turismo.

Voli notturni per Israele dal 1° ottobre

Oltre ai voli diurni, ITA Airways ha comunicato che dal 1° ottobre riprenderanno anche i voli notturni tra Roma e Tel Aviv, temporaneamente sospesi fino al 30 settembre. I dettagli degli orari sono:

Volo AZ810: Partenza da Roma a tarda sera, con arrivo a Tel Aviv nelle prime ore del mattino.

Volo AZ809: Partenza da Tel Aviv a tarda notte, con arrivo a Roma alle prime luci dell’alba.

Prenotazione dei voli aerei ITA Airways

Tutti i voli aerei ITA Airways possono essere prenotati sul sito ufficiale, tramite il customer center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali. Questo permette ai passeggeri di scegliere il canale di prenotazione più comodo e adatto alle loro esigenze.

ITA Airways tiene sotto controllo la situazione geopolitica nell’area mediorientale, assicurando che la sicurezza dei suoi voli aerei rimanga una priorità. La compagnia valuterà costantemente l’impatto di eventuali cambiamenti geopolitici sulle operazioni di volo.

