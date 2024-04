AEREO

Corso piloti: EasyJet assume 1000 nuovi piloti. Aperte le iscrizioni per il corso di formazione piloti EasyJet Generation EasyJet del 2024.

EasyJet apre le richieste per il corso piloti Generation EasyJet Pilot Training. Il programma porta gli aspiranti piloti con poca o nessuna esperienza nella cabina di pilotaggio di un aereo di linea commerciale Airbus A320. In circa due anni come copilota qualificato.

Oltre 1.000 nuovi piloti, dopo il corso piloti, si uniranno a EasyJet entro il 2028 come parte di un programma di reclutamento quinquennale. Sono disponibili per il 2024 circa 200 posti da pilota.

Solo il 6% circa dei piloti in tutto il mondo sono donne, per questo EasyJet si impegnaa per diversi anni ad affrontare questa sfida a livello di settore attraverso iniziative tra cui campagne di reclutamento, il programma di visite alle scuole di pilotaggio e la Summer Flight School.

All’inizio di questo mese la compagnia aerea ha lanciato un test online che valuta alcune delle competenze chiave richieste per diventare un pilota di linea.

Corso futuri piloti EasyJet

La formazione del corso piloti si svolge con il partner di formazione della compagnia aerea CAE presso le sedi dell’accademia di aviazione a Gatwick, Milano, Bruxelles o Madrid. L’addestramento al volo del corso piloti si svolge negli Stati Uniti. Una volta completata con successo la formazione, i diplomati iniziano la loro carriera volando come copilota con easyJet.

Come candidarsi per il corso piloti EasyJet

Per iscriversi al corso piloti di easyJet, i cadetti devono aver compiuto 18 anni al momento dell’inizio della formazione e possedere un minimo di 5 certificati generali di istruzione secondaria (GCSE) di grado C o superiore (o equivalente), tra cui matematica, scienze e lingua inglese; non sono richieste qualifiche superiori o lauree.

Il programma di formazione del corso piloti Generazione easyJet è ora aperto agli aspiranti piloti, che possono candidarsi sul sito diventaunpilota.easyjet.com.

Criteri di accesso per candidarsi al corso piloti Generation easyJet

Avere almeno 18 anni per iniziare la formazione (per data di inizio del corso)

Il diritto di lavorare con accesso illimitato nel SEE, nell’UE, nel Regno Unito e in Svizzera

Possedere un minimo di 5 GCSE (o equivalenti) di grado C o superiore, inclusi matematica, scienze e lingua inglese

Essere fluente in inglese (verbale e scritto)

Altezza minima 5′ 2 (157 cm) con massima commisurata ai requisiti della cabina di pilotaggio Airbus

Essere in grado di ottenere un certificato medico EASA o CAA di Classe 1 come richiesto per la relativa licenza.

Un test attitudinale per incoraggiare e ispirare i nuovi piloti EasyJet

In vista dell’avvio del corso piloti, EasyJet ha annunciato l’avvio di un nuovo test attitudinale – disponibile online – per permettere alle persone di valutare alcune delle competenze necessarie per diventare pilota di linea.

Tra le competenze verificabili per il corso piloti attraverso il test ci sono la velocità e la reattività, così come il senso dell’orientamento. Il quiz è stato realizzato dalla compagnia dopo che una ricerca ha rivelato che una persona su due non è a conoscenza di quali siano le qualifiche necessarie per poter diventare pilota di linea e imparare a pilotare un aereo commerciale.

Daniele Grassini, Director of Training and Standards di EasyJet, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di annunciare l’apertura delle candidature per il Programma di Formazione Piloti Generazione easyJet di quest’anno, nell’ambito del nostro impegno a reclutare 1.000 nuovi piloti e a promuovere un maggior coinvolgimento in questa straordinaria professione.

La formazione per diventare pilota si concentra su competenze quali comunicazione e risoluzione dei problemi. In cabina di pilotaggio, la diversità assume un valore incredibilmente prezioso; per questo motivo, contrastare gli stereotipi legati al nostro settore è cruciale per raggiungere i nostri obiettivi. Sebbene siamo orgogliosi del crescente numero di donne che volano con noi, siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per abbracciare ogni forma di diversità. Continuiamo a impegnarci per guidare il settore in questa direzione.

Sono entrato a far parte di easyJet sette anni fa, in un’azienda in espansione che offre opportunità di crescita professionale e gode di una solida reputazione nella formazione. Questo rimane vero oggi come allora, e auspichiamo di vedere molti altri nuovi piloti unirsi a easyJet per intraprendere questa gratificante carriera nei mesi e negli anni a venire”.