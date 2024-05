AEREO

EVA AIR ed Evergreen Airline Services Corp. (EGAS) conseguono il rinnovo della Certificazione IATA CEIV Pharma (Centro di Eccellenza per Certificatori Indipendenti nella Logistica Farmaceutica).

La Certificazione IATA CEIV Pharma conferma gli altissimi standard di eccellenza di entrambe le compagnie nel trasporto a temperatura controllata di prodotti farmaceutici.

IATA, (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) e CEIV Pharma (Centro di Eccellenza per Certificatori Indipendenti nella Logistica Farmaceutica). La Certificazione attesta i più alti standard di servizio e qualità. Attraverso processi uniformi e strutture conformi alle normative internazionali in materia di gestione dei prodotti farmaceutici.

EVA AIR ed EGAS dimostrano di possedere gli standard più elevati nella gestione della catena del freddo e nelle operazioni di servizi a terra presso l’Aeroporto Internazionale di Taiwan (TPE).

Inoltre EVA AIR è la sola Compagnia aerea privata di base a Taiwan e uno dei pochi vettori aerei al mondo, ad aver ottenuto questa la Certificazione IATA CEIV Pharma per le operazioni di gestione a terra e in volo contemporaneamente. Rafforzando cos’ la sua posizione come uno dei vettori leader a livello mondiale per quanto attiene al trasporto a temperature controllate di prodotti farmaceutici.

Certificazione IATA CEIV Pharma per EVA AIR ed EGAS

EVA AIR ed EGAS pongono particolare attenzione alla valutazione e gestione del rischio nel trasporto dei farmaci sensibili alle temperature. Attraverso una pianificazione scrupolosa, un’adeguata formazione del personale e procedure di movimentazione rigorose, entrambe le compagnie assicurano un trasporto sicuro e affidabile dei prodotti farmaceutici.

EVA AIR ed EGAS hanno ottenuto la Certificazione IATA CEIV Pharma per la prima volta nel 2021 e questo, negli ultimi anni, ha creato un tasso di crescita annua di circa il 30% per quanto riguarda il trasporto della catena del freddo di farmaceutici.

Durante l’epidemia di Covid-19, EVA AIR ed EGAS hanno fornito rapidi servizi di trasporto aereo per importare ed esportare diversi vaccini, contribuendo così alla prevenzione dell’epidemia. La loro capacità di garantire la sicurezza e l’affidabilità nel trasporto della catena del freddo ha dimostrato di essere fondamentale in situazioni di emergenza.

Il rinnovo della Certificazione CEIV Pharma conferma l’impegno di EVA AIR ed EGAS per l’eccellenza e la sicurezza nel trasporto farmaceutico. Si prevede che questo riconoscimento contribuirà alla crescita del business nel trasporto della catena del freddo, beneficiando anche le industrie biotecniche e rafforzando i collegamenti con il resto del mondo.

Informazioni su EVA AIR ed EGAS Certificazione IATA CEIV Pharma

EVA AIR è una delle sole 10 compagnie aeree a 5 stelle di SKYTRAX in tutto il mondo e membro di Star Alliance. Fondata nel 1989, EVA AIR è la prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan.

Evergreen Airline Services Corporation (EGAS), fondata nel 1990, fornisce servizi professionali di assistenza a terra presso gli aeroporti di Taiwan.

La Certificazione IATA rappresenta un importante traguardo per EVA AIR ed EGAS. Consolida la loro posizione come leader nel trasporto della catena del freddo a livello globale.