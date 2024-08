TRENO

Trasferimento delle Ferrovie Sud Est alle Ferrovie dello Stato Italiane? Il Consiglio di Stato annulla tutto.

Trasferimento Ferrovie Sud Est a Fs, tutto annullato: ecco perché

Otto anni fa, a seguito del crac finanziario delle Ferrovie del Sud Est, queste furono trasferite nelle Ferrovie dello Stato Italiane. Il Ministero delle infrastrutture, che era socio unico di FSE, trasferì le quote direttamente a Fs, senza gara, con un decreto (4 agosto 2016). Nello stesso anno, inoltre, erano stati stanziati 70 milioni dallo Stato in aiuto di FSE a seguito della situazione di grave dissesto economico in cui l’azienda ferroviaria operante in Puglia si trovava. Ma oggi, una sentenza del Consiglio di Stato ha annullato tutto.

Le motivazioni del blocco

Già nel 2017, a seguito di una denuncia da parte delle società Arriva Italia, Ferrotramviaria e Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, il Tar del Lazio si espresse sulla questione dichiarando il tutto legittimo. Il Consiglio di Stato però, ormai sette anni dopo, ha ribaltato la sentenza: lo stanziamento fu aiuto non autorizzato. Anche la fusione è risultata irregolare: non ci fu gara per aggiudicarsi FSE, e ciò viola i princìpi di concorrenza.

Il futuro è dunque quantomai incerto per le Ferrovie del Sud Est. Non è detto infatti che l’azienda non si ritrovi costretta a restituire i 70 milioni, considerati sì aiuti di Stato come confermato dalla Corte UE nel 2019, ma illegittimi. Anche per quanto riguarda la fusione, il futuro di FSE non è scontato: potrebbe essere indetta una gara europea, che sconvolgerebbe il futuro delle Ferrovie del Sud Est. Dal canto suo, FSE dichiara di prendere atto delle sentenze del Consiglio di Stato e che le analizzerà insieme al MIT. L’azienda dichiara anche che proseguirà il suo impegno nel trasporto pubblico e negli investimenti già in atto. In attesa di novità.