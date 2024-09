PORTI

La Consigliera Chiara Manfreda è il nuovo vicepresidente dell’interporto di Padova.

Il Consiglio di Amministrazione dell’interporto ha scelto all’unanimità questa mattina, durante una riunione, la nomina della dottoressa Manfreda, che affiancherà il presidente Luciano Greco alla guida della società.

Chi è Chiara Manfreda

Chiara Manfreda, laureata in economia aziendale all’università Ca Foscari, ha una lunga esperienza nel settore della logistica e da 16 anni ricopre il ruolo di Direttore Amministrativo e finanziario di Interporto Padova Spa. Supporta la Direzione Generale nell’ambito delle attività di sviluppo societario, compresa la redazione dei piani pluriennali economico-finanziari.

In passato ha ricoperto ruoli di responsabilità nella Società Nord Est Terminal Spa, e per Deloitte & Touch SpA ha lavorato alla revisione di bilanci civilistici e di bilanci consolidati di società industriali e commerciali di primo piano a livello nazionale.

Le parole del Presidente Luciano Greco

Il Presidente di Interporto Padova Luciano Greco ha affermato: “E’ una scelta che mi fa molto piacere, per l’alto profilo tecnico della dott.ssa Manfreda che ho avuto modo di apprezzare già nella mia precedente esperienza in Interporto Padova e anche perché per la prima volta una donna ricopre questo importante ruolo per la nostra Società”.

“La grande esperienza della dott.ssa Manfreda sull’attività interportuale e, in particolare, sulla gestione economico-finanziaria di Interporto Padova e delle imprese logistiche saranno essenziali per affrontare le prossime sfide che attendono la nostra Società, dopo l’incorporazione del Consorzio ZIP e nella prospettiva di rafforzare la posizione di leadership a livello nazionale ed europeo, grazie a nuovi investimenti in innovazione tecnologica e organizzativa” – ha concluso Greco.

Un piano di sviluppo ambizioso

La neo vicepresidente Chiara Manfreda commenta così il suo nuovo ruolo: “Ringrazio il Presidente e tutti i consiglieri per la fiducia che mi hanno manifestato indicandomi per questo incarico. E’ una responsabilità che accetto con piacere per due ragioni: da una parte conosco bene Interporto Padova, la sua storia, la capacità che ha avuto di diventare una società leader a livello nazionale e internazionale e le significative prospettive di crescita e sviluppo a servizio sia del tessuto economico della nostra città, che delle imprese di tutto il nord est. Dall’altra so di poter contare sulla capacità e sulla passione di tutti i Consiglieri e di tutto il personale di Interporto Padova a partire dai dirigenti. Abbiamo un pian di sviluppo molto ambizioso che sarà molto bello trasformare in realtà in questi triennio”.