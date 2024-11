NAVE

La compagnia di navigazione Moby ha dimezzato le navi sulla tratta dell’ Isola d’Elba, che risulta così isolata con solo i vettori Toremar e Blu Navy ad effettuare il servizio di trasporto passeggeri.

La riduzione dei traghetti sembra essere giunta senza preavviso nè comunicazioni ufficiali. Inattive ieri quasi tutte le corse che collegano l’Elba a Piombino così come il relativo viaggio di ritorno. Al momento sono quattro i viaggi quotidiani disponibili, ovvero due per senso di marcia.

L’assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli, riferisce che si tratterebbe solo di disagi legati alla manutenzione delle navi, ma il timore è che durante la bassa stagione le tratte subiscano la sospensione poichè considerate non redditizie.

I sette i sindaci dell’isola d’Elba, hanno chiesto la convocazione delle tre compagnie navali che collegano l’isola a Piombino (Moby, Toremar e BlueNavy),con l’Autorità portuale e l’incontro è fissato per il 14 novembre.

I sindaci elbani sono infatti preoccupati per il futuro dei trasporti marittimi e chiedono un tavolo tecnico territoriale ed un osservatorio permanente in grado di osservare e controllare la situazione.

Come si legge in una nota dei sette sindaci: «Dovrà essere in qualche modo ripristinato, da tutte le compagnie il servizio che è stato erogato fino ad oggi, che assicurava comunque una qualità minima di soddisfazione delle esigenze di insularità dei nostri concittadini. Ci riserviamo in ogni caso di coinvolgere il governo nazionale, visto l’eccessivo permanere di una incertezza che da troppo tempo sta minando la tranquillità dei residenti sulle isole».

