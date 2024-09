CROCIERE

Elements: The World Expanded, è il secondo spettacolo offerto a bordo della nave: le produzioni sono state sviluppate in collaborazione con Patricia Wilcox, regista e coreografa di Broadway

Norwegian AquaTM, la nave di prossima generazione della compagnia Norwegian Cruise Line, debutterà ad aprile del 2025 con due nuove ed esclusive proposte di intrattenimento: Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded.

Revolution: A Celebration of Prince è un evento sviluppato in collaborazione con Prince Legacy, LLC e Primary Wave Music che renderà onore all’icona della musica Prince, mentre Elements: The World Expanded è uno spettacolo che si basa sui quattro elementi (terra, aria, acqua e fuoco) combinando acrobazie e magia.

Le due idee hanno preso forma e vita presso il Creative Studios di Norwegian Cruise Line Holdings in Florida, in collaborazione con Patricia Wilcox, regista e premiata coreografa di Broadway.

Il Presidente di Norwegian Cruise Line, David J. Herrera, ha dichiarato: “Per decenni, NCL ha stabilito lo standard dell’intrattenimento in mare attraverso produzioni e talenti di livello mondiale che competono con quelli di grandi città come Las Vegas, New York City e Londra. Per Norwegian Aqua, siamo entusiasti di consolidare il nostro patrimonio di eccellenza nell’intrattenimento per offrire ai nostri ospiti più opzioni su tutta la nave, comprese produzioni originali ed esclusive che non possono essere viste in nessun’altro luogo a terra o in mare”.

Gli altri spazi di intrattenimento a bordo della Norwegian Aqua

Altri spazi e spettacoli di intrattenimento nuovi e rivisti che la Norwegian Aqua offrirà includono l’Aqua Theater & Club, il club della commedia The Improve at Sea, il game show The Price is Right LIVE on NCL e Syd Norman’s Presents: Rumours , un tributo ai Fleetwood Mac che verrà presentato presso l’Aqua Theater & Club.

Revolution: A Celebration of Prince

Lo spettacolo di un’ora a bordo della Norwegian Aqua includerà un concerto che celebra la musica e la vita di Prince. Lo spettacolo, che avrà luogo nell’Aqua Theater & Club, include esibizioni sia sul palco che fuori, inoltre, gli spettatori avranno la possibilità di partecipare allo spettacolo ballando con il cast sulla pista da ballo.

Elements: The World Expanded

Quindici anni dopo il suo inizio a bordo della Norwegian Spirit, l’Elements di Patricia Wilcox si rinnova grazie al debutto della Norwegian Aqua. Il nuovissimo Elements: The World Expanded sarà una versione più coinvolgente della precedente, che si diletta nei quattro elementi terra, aria, acqua e fuoco, presentando al contempo magia ipnotica, acrobazie in aria accompagnate da musica e balli.

L’Aqua Theater & Club

L’Aqua Theater & Club si trasforma da un teatro a tre piani in una discoteca in stile Las Vegas a tre piani, dotata di un’ampia pista da ballo, un lampadario potenziato e interattivo, un’illuminazione all’avanguardia e molto altro ancora. Con due diversi bar, l’Aqua Theater & Club metterà in mostra tutte le programmazioni del nightclub attraverso tre diverse esperienze a tema: 90s Party e Livin’ La Vida Loca con gli ultimi successi latini e pop.

La programmazione dell’intrattenimento include anche una nuova produzione interna di NCL, The Welcome Aboard Show, dove i vocalist, i ballerini e l’equipaggio di bordo forniscono agli ospiti un’anteprima di tutte le offerte che verranno presentate durante la navigazione. Subito dopo il nuovo spettacolo, gli ospiti possono continuare a divertirsi con il famoso Ocean Music Fest, un concerto coinvolgente dove diversi musicisti mostrano il proprio talento sul palco.

La Norwegian Aqua, presenterà anche spazi e spettacoli come il grande club di commedia Improv at Sea e The Price is Right LIVE on NCL, dove gli ospiti che partecipano avranno la possibilità di girare la ruota e vincere al Showcase Shoudown. Inoltre, torna il famoso Syd Norman’s Pour House, che rende omaggio al rock and roll ai Fleetwood Mac, ai Rolling Stones e ad altri grandi musicisti del classic rock.

Gli itinerari della Norwegian Aqua

A partire da aprile 2025 la Norwegian Aqua navigherà per sette giorni seguendo itinerari Caraibici partendo da Port Canaveral ed effettuando scali nell’isola tropicale a Puerto Plata, Repubblica dominicana, Tortola, British Virgin Islands, St. Thomas, U.S. Virgin Islands e Great Stirrup Cay, l’isola privata di NCL nelle Bahamas. Conclusa la stagione caraibica, Norwegian Aqua offrirà viaggi di cinque e sette giorni alle Bermuda partendo da New York City, da agosto fino ad ottobre 2025 e successivamente seguirà itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali partendo da Miami, da ottobre 2025 fino ad aprile 2026.