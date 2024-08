CROCIERE

La nuova partnership tra MSC Crociere e LEGO introduce una novità nell’ambito dell’intrattenimento familiare in mare, offrendo esperienze destinate a rivoluzionare il concetto di vacanza in famiglia.

Nel 2025, MSC Crociere lancerà infatti la nuova nave MSC World America, che ospiterà il più grande e innovativo spazio per bambini della flotta, esteso su quasi 1.000 metri quadrati. Questo spazio, chiamato Doremiland, sarà il fulcro dell’intrattenimento pensato per i più giovani e comprenderà una vasta gamma di attività e strutture tecnologicamente avanzate, specificamente pensate per bambini e adolescenti.

La parata Lego a bordo della MSC World America

Una delle novità più attese è la prima parata LEGO mai realizzata in mare, che attraverserà la nave trasformandola in un palcoscenico galleggiante per uno spettacolo interattivo e visivamente coinvolgente.

La partnership di MSC crociere con LEGO introdurrà anche il LEGO Family Game Show, una competizione familiare che metterà alla prova la creatività e il lavoro di squadra in un contesto di gioco avvincente.

The Harbour, parco interattivo

MSC World America includerà anche The Harbour, un innovativo parco all’aperto che offrirà alle famiglie un’ampia gamma di attività interattive, tra cui la Cliffhanger, giostra a dondolo sul mare (Over-Water Swing) per i meno deboli di cuore.

La nave da crociera MSC World America comincerà la sua navigazione da Miami verso i Caraibi nel 2025, con vari itinerari. Alimentata a Gas Naturale Liquefatto (GNL), l’imbarcazione dispone di tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale.