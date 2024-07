NAVE

La joint-venture Nova Marine ordina la più grande nave cementiera al mondo con il loro storico partner canadese Algoma Central Corporation.

La cementiera, non è solo la più grande ma anche la più green: si tratta infatti di una dual fuel metanolo, elettrica in porto con un sistema avveniristico, mai adottato prima, per convogliare i fumi e riutilizzarli producendo energia elettrica.

La cementiera sarà costruita in Cina e consegnata a fine 2026.

Il contratto Nova Marine per la cementiera

Il contratto per la costruzione di questa nave dei record è stato siglato dal Presidente e fondatore di Nova Marine Carriers, Giovanni Romeo, assistito dal COO Salvatore Pugliese, e dal chairman del cantiere cinese del gruppo Xinle shipbuilding a Ningbo.

La più grande cementiera mai costruita al mondo, con una portata di 38.000 tonnellate opererà sulla base di un contratto di lungo

termine con uno dei clienti storici del gruppo italo-svizzero.

La propulsione dual fuel metanolo

La cementiera sarà la prima nave al mondo a essere dotata di propulsione dual fuel metanolo: potrà, cioè, utilizzare sia il combustibile tradizionale che il metanolo (altre cementiere della flotta sono dotate di sistema dual fuel ma con LNG). Sarà, inoltre, dotata di un sistema di cold ironing che le consentirà in porto di collegarsi alle banchine elettrificate e di azzerare le emissioni in aree portuali.

Una caratteristica del tutto innovativa attribuisce poi alla nuova nave un ruolo quasi sperimentale nel risparmio di consumi e nella riduzione di emissioni: monterà infatti un apparato di “Air lubricating system” ossia un sistema di pompaggio di aria ad alta pressione

che attraverso microfori nello scafo, consentirà di ridurre la resistenza dello scafo al mare abbattendo sia i consumi che le emissioni.

Il Waste heat recovery system

La vera innovazione, frutto della collaborazione progettuale fra i tecnici di Nova Marine e del RINA di Genova, sarà la dotazione di un Waste heat recovery system, ossia di un avveniristico sistema di riuso dei gas di scarico del motore principale della nave e dei generatori che, anziché essere emessi nell’aria si convoglianoin questo apparato in grado di produrre 250 Kw di energia elettrica a disposizione della nave.

“Questa nuova costruzione– afferma Vincenzo Romeo, CEO del gruppo Nova Marine – è destinata a consolidare il posizionamento tra i leader mondiali nel trasporto di cemento di NovaAlgoma che conta oggi su una flotta di 35 cementiere impegnate in tutto il mondo. Per il nostro gruppo, segna una svolta storica, dà fede agli impegni assunti per una flotta green e ci rende particolarmente orgogliosi per l’adozione di soluzioni tecnologiche mai sperimentate in precedenza”.

