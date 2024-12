SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A4 VERSO BRESCIA

Roma, 18 dicembre 2024 – Per consentire lavori di pavimentazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 dicembre sarà chiuso, per chi proviene da Milano Viale Certosa, il ramo di allacciamento bivio Viale Certosa/Raccordo A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia. Di conseguenza, chi proviene da Milano Viale Certosa dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano e immettersi sulla A52 Tangenziale nord, in direzione di Monza, con ingresso in A4 a Monza.