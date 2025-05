TANGENZIALE DI BOLOGNA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E L’USCITA 4 VIA DEL TRIUMVIRATO IN DIREZIONE BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 10 maggio 2025 – Alle 18:45 circa, sulla Tangenziale di Bologna, è stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e l’uscita 4 via del Triumvirato in direzione di Bologna San Lazzaro, precedentemente chiuso per un incidente, ora risolto, al km 4,5.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra l’uscita 1 Nuova Bazzanese e l’uscita 4 via del Triumvirato in direzione di Bologna San Lazzaro.