A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MOTTOLA CASTELLANETA-ALLACCIAMENTO SS7 APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 13 e mercoledì 14 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e l’allacciamento con la SS7 Appia, in entrambe le direzioni, Taranto e Bari.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “La Pineta ovest” e “La Pineta est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Taranto e in direzione di Bari.

Sarà chiuso anche lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 e in uscita per chi proviene dalla A14.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Taranto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, percorrere la SP23 attraverso la quale raggiungere la SS7 Appia;

verso Bari, percorrere la SS100 verso Bari fino allo svincolo di San Basilio, proseguire sulla SP23 Castellaneta-San Basilio ed entrare in A14 alla stazione di Mottola Castellaneta;

per la chiusura dell’entrata e dell’uscita di Palagianello: Mottola Castellaneta.