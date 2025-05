TANGENZIALE DI BOLOGNA: TEMPORANEMANTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E L’USCITA 4 VIA DEL TRIUMVIRATO IN DIREZIONE BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 10 maggio 2025 – Alle 17:55 circa, sulla Tangenziale di Bologna, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e l’uscita 4 via del Triumvirato in direzione di Bologna San Lazzaro, per un incidente all’altezza del km 4,5.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano code in direzione di San Lazzaro. Si registra inoltre 1 km di coda nel tratto compreso tra l’uscita 1 Nuova Bazzanese e lo svincolo 3 Ramo Verde in direzione San Lazzaro, per l’uscita obbligatoria allo svincolo 3.

Chi viaggia verso San Lazzaro deve uscire allo svincolo 3 Ramo Verde e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in Tangenziale all’entrata 4 via del Triumvirato.