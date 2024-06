MOBILITÀ

Vertenza BRT: Unatras chiede tutele per i fornitori dell’autotrasporto con la sospensione delle comunicazioni di recesso e maggior preavviso.

Il 26 giugno 2024 si è tenuto un incontro per la vertenza BRT tra Unatras e BRT Spa, con il supporto di FEDIT, per discutere il processo di riorganizzazione dei fornitori. L’incontro è parte del tavolo di confronto avviato recentemente. Ha visto tutte le parti impegnate a ribadire lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato i lavori sin dall’inizio.

Durante l’incontro per la vertenza BRT, Unatras ha ottenuto rassicurazioni sulla sospensione temporanea delle comunicazioni di recesso e ha richiesto un ulteriore prolungamento del periodo di preavviso, già esteso da 30 a 90 giorni. Questo ulteriore allungamento permetterebbe ai fornitori di valutare meglio le opzioni di riorganizzazione o riposizionamento sul mercato.

BRT si è riservata di fornire una risposta dopo aver approfondito lo stato attuale del processo di riorganizzazione dei fornitori. Tuttavia, ha specificato che il termine prolungato non si applicherà ai fornitori non conformi ai parametri di valutazione in corso.

Vertenza BRT lo stato attuale

In seguito alle notizie di stampa circolate, BRT chiarisce che le comunicazioni di cessazione dei rapporti contrattuali inviate finora non sono mosse da ostilità verso i fornitori storici, indipendentemente dalle loro dimensioni aziendali. Le decisioni sono state basate su specifiche esigenze aziendali, quali:

Valutazione di conformità: analisi e valutazione dei fornitori rispetto a parametri che evidenziano potenziali irregolarità.

Consolidamento della filiale: identificazione di fornitori in grado di gestire autonomamente l’appalto garantendo la genuinità dello stesso, seguendo le regole di mercato.

Il confronto tra le parti per la vertenza BRT continuerà. Con l’obiettivo di esplorare e approfondire tutte le soluzioni praticabili per salvaguardare le attività dei fornitori e la relativa occupazione. Particolare attenzione sarà riservata alle richieste di Unatras riguardanti il sistema delle aggregazioni e il mondo cooperativo. Nel rispetto del quadro normativo e delle condizioni di mercato.

Assotir aveva già rotto le trattative Sciopero BRT logistica: Assotir rompe il tavolo trattative sulla vertenza

La vertenza BRT rappresenta un punto cruciale per il settore dell’autotrasporto. L’impegno congiunto di Unatras e BRT, con il supporto di FEDIT, mira a garantire la continuità e la stabilità del settore, tutelando i fornitori e i lavoratori coinvolti.