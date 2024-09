SCIOPERI

Sciopero mezzi pubblici a Torino, venerdì 13 settembre 2024 per 24 ore. Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino è proclamato dalla O.S. Fast-Confsal.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale a Torino del 13 settembre 2024 riguarda problematiche aziendali e coinvolgerà sia i mezzi urbani che extraurbani.

Lo sciopero mezzi a Torino venerdì 13 settembre 2024, di 24 ore, potrebbe comportare cancellazioni e ritardi su diversi servizi gestiti da GTT. I viaggiatori sono invitati a pianificare i loro spostamenti tenendo conto degli orari garantiti e degli eventuali disservizi.

Orari e fasce di garanzia durante lo sciopero mezzi del 13 settembre

Per chi dovrà muoversi in città o nei dintorni, venerdì 13 settembre 2024, è importante sapere che il servizio di trasporto pubblico locale sarà comunque garantito in specifiche fasce orarie, come previsto dalla legge. Ecco i dettagli:

Servizio urbano, suburbano e metropolitana:

Servizio mezzi pubblici garantito dalle ore 6.00 alle ore 9.00

Servizio mezzi pubblici garantito dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Servizio extraurbano e bus cooperativo (Linea 3971 Ciriè – Ceres):

Servizio mezzi pubblici garantito da inizio servizio fino alle ore 8.00

Servizio mezzi pubblici garantito dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Durante queste fasce orarie, tutte le corse in partenza saranno completate anche se termineranno al di fuori degli orari garantiti. Al di fuori di questi intervalli, i servizi potrebbero essere interrotti, causando disagi per i passeggeri.

Consigli per i viaggiatori

Chi deve muoversi a Torino durante lo sciopero mezzi GTT del 13 settembre, deve pianificare il viaggio in anticipo, utilizzando le fasce orarie garantite per evitare disagi. Verificare regolarmente gli aggiornamenti forniti da GTT per eventuali variazioni nei servizi.

Motivi dello sciopero

Lo sciopero mezzi del 13 settembre è stato indetto per affrontare specifiche tematiche aziendali sollevate dal sindacato O.S. Fast-Confsal. Per un approfondimento sulle motivazioni dello sciopero, puoi leggere il documento ufficiale disponibile sul sito GTT qui.

