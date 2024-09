SCIOPERI

Il 20 settembre 2024 a Milano sciopero mezzi Atm, di 24 ore. Una giornata di disagi per chi utilizza i mezzi pubblici a Milano a causa dello sciopero Atm.

Lo sciopero dei mezzi Atm, di 24 ore, venerdì 20 settembre è proclamata dai sindacati Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro Privato e Adl Cobas.

Lo stop dei mezzi pubblici coinvolgerà l’intero sistema di trasporto pubblico locale con una durata di 24 ore, mettendo a rischio il funzionamento di metro, bus e tram Atm.

Orari dello sciopero Atm a Milano e fasce di garanzia

Durante lo sciopero dei mezzi Atm a Milano, i cittadini potranno contare su due fasce orarie in cui i mezzi pubblici funzioneranno regolarmente:

Prima fascia di garanzia dalle 05:30 alle 08:30

Seconda fascia di garanzia dalle 17:00 alle 20:00

Al di fuori di questi orari di garanzia, il servizio di metro, bus e tram Atm potrebbe subire sospensioni o forti ritardi. Per questo motivo, si consiglia di considerare alternative come la sharing mobility, che include soluzioni come monopattini elettrici e bike sharing.

Le motivazioni dello sciopero dei mezzi a Milano

Lo sciopero dei mezzi pubblici Atm a Milano è stato indetto per sensibilizzare su questioni relative a salario, sicurezza e diritti dei lavoratori. I sindacati denunciano da tempo le pesanti condizioni di lavoro, gli stipendi insufficienti – inferiori a 7 euro l’ora per i nuovi assunti – e le crescenti responsabilità civili e penali senza adeguata tutela economica. Secondo i sindacati, queste condizioni stanno rendendo insostenibile il lavoro nel settore del trasporto pubblico.

Con lo stop dei mezzi Atm a Milano, la città sarà pesantemente colpita a livello di traffico e spostamenti, poiché i mezzi pubblici sono il principale mezzo di trasporto per i pendolari. È prevedibile un aumento dell’uso di auto private, con conseguente congestione del traffico cittadino, soprattutto nelle ore di punta.

Aggiornamenti sciopero dei mezzi Atm a Milano

Per chi necessita di spostarsi durante la giornata di venerdì 20 settembre 2024, giorno dello sciopero a Milano, è consigliabile consultare il sito ufficiale di Atm di Milano per restare aggiornati sui servizi garantiti.

