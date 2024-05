SCIOPERI

Sciopero aerei il 28 maggio 2024 della compagnia aerea Air Dolomiti: voli cancellati e possibili ritardi.

Lo sciopero aerei della compagnia aerea Air Dolomiti, martedì 28 maggio 2024, è della durata di 24 ore, dalle ore 00.00 alle ore 23.59

Lo sciopero aerei Air Dolomiti riguarda il personale navigante di condotta della compagnia aerea.

Le compagnie aeree sono tenute, in caso di sciopero, come nel caso dello sciopero proclamato per martedì 28 maggio 2024, ad inviare ad ENAC, l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero. Fasce orarie di tutela con voli assicurati dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle ore 21. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.

Elenco dei voli garantiti durante lo sciopero del 28 maggio 2024

Sciopero aerei nazionale personale navigante di condotta Soc. Air Dolomiti, del 28 maggio 2024, 24 ore – dalle ore 00:00 alle ore 23:59

Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatti salvi i provvedimenti che potranno essere adottati da parte ministeriale.

Dovrà essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

A) sono altresì assicurati:

tutti i voli schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’inizio dello sciopero. Seguenti voli

EN 8211 VERONA (LIPX) MONACO DI BAVIERA (EDDM)

EN 8827 VERONA (LIPX) FRANCOFORTE (EDDF)

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

E’ altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività’ produttive nei servizi pubblici essenziali, limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Sciopero aerei Air Dolomiti 28 maggio 2024

Voli cancellati a causa dello sciopero Air Dolomiti e ritardi dei voli aerei in partenza e arrivo

Sono previsti cancellazione e ritardi dei voli aerei Air Dolomiti, in tutti gli aeroporti italiani, martedì 28 maggio 2024. A causa dello sciopero aerei il 28 maggio 2024 sono possibili ritardi e cancellazioni dei voli aerei non garantiti.

Saranno garantiti i collegamenti programmati nelle fasce orarie protette: dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00. I passeggeri coinvolti verranno prontamente avvisati.

I passeggeri interessati dalla cancellazione del volo a causa dello sciopero aerei, possono consultare il sito della compagnia Air Dolomiti.

Consigli per i passeggeri per lo sciopero aerei del 28 maggio 2024

Nelle fasce orarie indicate potrebbero verificarsi quindi ritardi, annullamenti e cancellazioni dei voli aerei. Si consiglia ai passeggeri con volo aereo il 28 maggio 2024, giorno dello sciopero dei voli aerei, di tenere monitorata la situazione del proprio volo nello “stato dei voli” e di contattare la compagnia aerea Air Dolomiti o l’assistenza in caso di ritardo o cancellazione del volo.

Stato Volo Air Dolomiti

Per verificare in tempo reale lo stato del volo durante lo sciopero aerei Air Dolomiti visitare il sito Air Dolomiti. Inserire la data di partenza e il numero di prenotazione o la tratta del volo aereo. Si può fare una ricerca per i successivi 5 giorni.

