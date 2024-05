SCIOPERI

Sciopero aerei per martedì 28 maggio 2024, di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59. Rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.

Lo sciopero aerei è indetto dalle sigle sindacali Fit, Cisl, Uilt Uil, Osr Flai, Usb, Ost Cub Trasporti, Confsal Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali e sicurezza.

Sciopero aerei compagnia aerea Wizz Air, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, di martedì 28 maggio 2024, si terrà lo sciopero del personale navigante e assistenti di volo della compagnia aerea WizzAir, con conseguenti possibili ritardi, disagi e cancellazioni dei voli.

Sciopero aerei compagnia aerea Dolomiti, dalle 00.00 alle 23.59, di martedì 28 maggio 2024, sciopero del personale navigante e di condotta della compagnia aerea Dolomiti, con possibili ritardi, voli cancellati.

Le compagnie aeree sono tenute, in caso di sciopero aerei, come nel caso degli scioperi proclamati per martedì’ 28 maggio 2024, ad inviare ad ENAC, l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero aerei. Fasce orarie di tutela con voli assicurati dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle ore 21. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.

Elenco dei voli garantiti sciopero aerei del 28 maggio 2024

Sciopero aerei nazionale personale navigante della compagnia aerea Wizz Air del 28 maggio 2024 modalità 4 ore, dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatti salvi i provvedimenti che potranno essere adottati da parte ministeriale.

Dovrà essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero aerei.

A) sono altresì assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’inizio dello sciopero.

Voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché il seguente volo in partenza:

WMT 6391 MALPENSA (LIMC) JEDDHA (OEJN)

Oltre al volo sopraindicato, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero aerei del personale dipendente.

E’ altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività’ produttive nei servizi pubblici essenziali, limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Sciopero personale navigante di condotta Soc. Air Dolomiti del 28 maggio 2024, modalità 24 ore.

Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatti salvi i provvedimenti che potranno essere adottati da parte ministeriale.

Dovrà essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero aerei.

A) sono altresì assicurati:

tutti i voli schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’inizio dello sciopero.

Seguenti voli

EN 8211 VERONA (LIPX) MONACO DI BAVIERA (EDDM)

EN 8827 VERONA (LIPX) FRANCOFORTE (EDDF)

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero aerei del personale dipendente.

E’ altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività’ produttive nei servizi pubblici essenziali, limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Orari sciopero aerei 28 maggio 2024

PERSONALE NAVIGANTE DELLA COMPAGNIA AEREA WIZZAIR 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00

PERSONALE NAVIGANTE DI CONDOTTA SOC. AIR DOLOMITI 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59

PERSONALE SOC. AIRPORT HANDLING AEROPORTI DI MILANO LINATE E MALPENSA 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59

PERSONALE SOC. AVIAPARTNER HANDLING AEROPORTI DI MILANO LINATE E MALPENSA 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59

PERSONALE SOC. SWISSPORT ITALIA AEROPORTO DI MILANO LINATE 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59

PERSONALE SOC. GH VERONA SERVIZI DI TERRA AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59

PERSONALE SOC. GH VENEZIA AEROPORTO DI VENEZIA TESSERA 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59

PERSONALE SOC. SICURITALIA IVRI VIGILANZA PRESSO AEROPORTO DI VENEZIA TESSERA 24 ORE

PERSONALE SOC. ITALPOL VIGILANZA PRESSO AEROPORTO DI MILANO LINATE 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59

PERSONALE SOCC. SACAL E SACAL GH AEROPORTI DI LAMEZIA TERME (CZ), CROTONE E REGGIO CALABRIA 2 ORE: DALLE 10.00 ALLE 12.00

Aeroporti coinvolti nello sciopero aerei del 28 maggio 2024: