MOBILITÀ

Inaugurato a Roma un nuovo parcheggio di scambio in corrispondenza della stazione metro della Linea B1 Annibaliano.

Il nuovo parcheggio per la metro di Roma è realizzato in struttura multipiano su tre livelli interrati, la disponibilità complessiva è di 268 posti auto di cui 6 riservati ai diversamente abili.

Sono presenti anche 16 stalli per ciclomotori.

“Finalmente mettiamo la parola fine ad un’altra vicenda incompiuta di questa città che si trascinava da anni portando con sé incuria e degrado – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – I parcheggi di scambio sono determinanti nel favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e per questo stiamo lavorando costantemente per garantire ai romani e alle romane migliaia di posti auto in più, a partire dagli snodi del Tpl ma anche nel resto della città. Abbiamo inaugurato poche settimane fa il parcheggio a Piazza Conca d’Oro, oggi apriamo piazza Annibaliano, sono partiti i cantieri di quelli di piazzale della Radio e di Lungotevere Arnaldo da Brescia, fino ad aprire entro fine consiliatura anche il Parking Cornelia“.

Nuovo parcheggio metro di Roma: orari e tariffe

L’accesso carrabile al parcheggio per la metro di Roma è previsto da Via Spalato, mentre l’uscita carrabile è realizzata su Corso Trieste. È presente al piano -3 un collegamento diretto tra il parcheggio e la piazza Ipogea della stazione metro.

L’orario di esercizio del parcheggio, in analogia con gli altri parcheggi di scambio in struttura, è il seguente:

da domenica a giovedì; apertura dalle ore 05.15 alle ore 00.15;

venerdì e sabato: apertura dalle ore 05.15 alle ore 02.15.

Il piano tariffario previsto da Roma Capitale per i parcheggi di scambio all’interno dell’anello ferroviario è il seguente:

€ 2,00 per le prime 12 ore di sosta consecutive;

€ 3,00 fino a 16 ore di sosta consecutive.

Gli abbonati al trasporto pubblico e le altre categorie esenti dal pagamento della sosta tariffata potranno usufruire gratuitamente del parcheggio.

Patanè: “Volano strategico per l’intero sistema della mobilità cittadina”

“Dopo l’apertura del parking Conca D’Oro – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – consegniamo ai cittadini romani e ai pendolari un altro importante parcheggio di scambio con quasi 300 stalli di sosta che saranno fondamentali per quel quadrante e per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e l’intermodalità degli spostamenti. I parcheggi di Conca d’Oro e Annibaliano si inseriscono nel più ampio programma avviato dalla nostra amministrazione volto alla valorizzazione e al recupero delle aree di sosta, volano strategico per l’intero sistema della mobilità cittadina”.