MOBILITÀ

Nuova metropolitana nel cielo a Milano con taxi volanti UAM SEA Urban Air Mobility. La nuova metropolitana a Milano è realizzata nel cielo con i taxi volati da SEA Urban Air Mobility entro il 2026.

Il Consiglio Comunale di Milano ha recentemente dato il via libera alla costituzione di una società da parte di SEA Spa per la realizzazione della nuova metropolitana nel cielo Urban Air Mobility UAM, aprendo le porte a una nuova era del trasporto urbano.

Nuova metropolitana nel cielo a Milano: UAM

Urban Air Mobility (UAM) rappresenta una rivoluzione nel modo in cui concepiamo gli spostamenti nelle città. Grazie all’utilizzo di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), questo sistema offre un’alternativa sostenibile alla mobilità terrestre, riducendo la congestione stradale e promuovendo l’innovazione tecnologica.

Il progetto della metropolitana nel cielo a Milano SEA Urban Air Mobility si propone di implementare questo nuovo sistema di trasporto aereo, consentendo il trasferimento di persone anche nelle aree urbane più dense.

In coerenza con le indicazioni del Piano Strategico Nazionale 2021-2030 di ENAC, che prevede la realizzazione di vertiporti anche nell’area di Milano.

Fermate della metropolitana Milano UAM: i vertiporti

Il cuore del progetto della metropolitana nel cielo a Milano UAM, è la creazione di una rete di vertiporti, ossia aeroporti a decollo verticale, che permetteranno agli eVTOL di decollare e atterrare in modo sicuro e efficiente.

Sea ha avviato studi preliminari con la supervisione e il coordinamento del Politecnico di Milano per individuare i luoghi più idonei per la costruzione di una rete di vertiporti. Questi vertiporti saranno strategicamente posizionati, con due presso l’aeroporto di Linate e l’aeroporto di Malpensa e due in aree urbane come Porta Romana e CityLife.

Il costo iniziale, della metropolitana nel cielo a Milano UAM, è stimato intorno ai 33 milioni di euro, con Sea Spa che deterrà la maggioranza delle quote (51%). Questi investimenti mirano a minimizzare gli impatti ambientali, riducendo sia il consumo di suolo sia l’inquinamento acustico. Grazie ai sistemi di propulsione completamente elettrici, gli eVTOL genereranno un livello di rumore sensibilmente inferiore rispetto a quello prodotto dagli elicotteri, contribuendo così alla qualità della vita urbana.

UAM SEA Urban Air Mobility una nuova esperienza di viaggio

I servizi della metropolitana nel cielo a Milano UAM rappresentano una nuova modalità sostenibile di accesso agli aeroporti milanesi, integrandosi con i modi di trasporto di superficie esistenti e favorendo l’interconnessione tra i sistemi di mobilità e le tecnologie digitali. Ciò potrà favorire l’intermodalità secondo il paradigma MaaS (Mobility as a Service), consentendo ai passeggeri di spostarsi in città con maggiore facilità e efficienza.

Metropolitana UAM sostenibilità a Milano

Arianna Censi, assessora alla Mobilità di Milano, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la città, definendolo “una nuova dimensione della mobilità aerea”. Offrendo un’alternativa sostenibile alla metropolitana terrestre di Milano, UAM SEA Urban Air Mobility promuove l’innovazione e la transizione verso sistemi più sostenibili. Inoltre, gli investimenti in tecnologia lombarda potrebbero rendere Milano più attrattiva per altre imprese, posizionandola in competizione con altre città europee impegnate in progetti simili.

Il progetto metropolitana nel cielo a Milano UAM, SEA Urban Air Mobility, rappresenta un passo avanti significativo verso una città più sostenibile e innovativa. Con l’approvazione del Consiglio Comunale, Milano si prepara a diventare una delle prime città europee a implementare un sistema di trasporto aereo urbano, aprendo la strada a una nuova era della mobilità