MOBILITÀ

Ultimo sabato da bollino nero sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, con probabili code in ingresso alla barriera di Trieste Lisert per il rientro dalle vacanze e in prossimità dell’uscita ai caselli delle località balneari.

Previsti circa 182 mila transiti nel corso di tutta la giornata con circa 26 mila ingressi proprio alla barriera del Lisert. A tal proposito si rinnova anche in questo fine settimana la collaborazione con Dars (Autostrade Slovene) che prevede il reindirizzamento consigliato – tramite pannelli a messaggio variabile – del traffico proveniente da Slovenia e Croazia sul percorso alternativo al RA13 e A4 attraverso il bypass H4 (Podnanos-Vrtoiba) – A34 (Gorizia – Villesse).

Previsioni traffico per gli altri caselli

Per quanto riguarda gli altri caselli sono previsti quasi 18 mila transiti in uscita a Latisana (13 mila quelli in ingresso), 16 mila in ingresso a Villesse (considerato l’afflusso attraverso l’itinerario alternativo da Slovenia e Croazia) e quasi 14 mila in uscita tra San Donà e Meolo (altrettanti in ingresso).

I bollini del fine settimana

I flussi cominceranno ad aumentare progressivamente già dalla giornata di domani venerdì 23 con traffico intenso (bollino rosso), al mattino e al pomeriggio, in direzione Venezia.

Domenica 25, dovrebbe essere una giornata più tranquilla, con traffico sostenuto e bollino giallo e con circa 163 mila transiti.

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 08,00 alle 16,00 di sabato 24 e dalle 07,00 alle 22,00 di domenica 25. I piazzalisti (personale esterno per indirizzare le code ai caselli) saranno attivi a Trieste Lisert, Latisana e San Donà di Piave. I presidi sanitari saranno invece presenti a San Giorgio e a San Donà.

Per ogni informazione sulle previsioni traffico in tempo reale è possibile consultare il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando e chiamare il numero verde 800996099.

