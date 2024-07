MOBILITÀ

Patente di guida per i cittadini iscritti all’AIRE, l’oggetto in questione è stato al centro dell’attenzione della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Attraverso una circolare di recente diramazione (1° luglio, prot. 18710), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito al rinnovo o duplicato di una patente di guida di un cittadino italiano residente all’estero (AIRE).

Nella circolare 18710, si legge chiaramente che per il conseguimento o duplicato di una patente di guida di un cittadino italiano iscritto all’AIRE, occorrono una serie di presupposti che consentono un’esatta identificazione della persona.

Patente di guida per i cittadini iscritti all’AIRE: il MIT precisa

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa, prima di tutto, che per residenza normale è da intendersi il luogo dove abitualmente la persona dimora per almeno 185 giorni l’anno, sia a scopo professionale che personale.

Il MIT precisa anche, che in assenza di interessi professionali, devono esserci i presupposti di uno stretto legame tra la persona e il luogo di abitazione.

Questo è stabilito dalla Direttiva 2006/126/CE all’art.7 in merito al rilascio e rinnovo delle patenti di guida.

A tal proposito, interviene anche il Codice della Strada che al comma 1 dell’articolo 118-bis precisa che, in caso di rinnovo di una patente di guida o del primo rilascio, per residenza è da intendersi il luogo dove risiedono i cittadini di uno Stato membro della UE.

Dunque, secondo la Circolare del 3 aprile 2024 (protocollo n. 7791/08.03), non è possibile chiedere il rinnovo della patente in Italia, o conseguirla, se non si ha residenza italiana.

La normativa è chiara, non c’è possibilità di “evaderla” senza un’esatta corrispondenza tra il luogo in cui si richiede il rinnovo o il rilascio della patente di guida e quello di residenza.

Il richiedente potrà dimostrare che per scopi lavorativi o per interessi personali, ha scelto di risiedere fuori Italia e di ottenere, in qualità di appartenente all’AIRE, il rinnovo o rilascio del documento di guida.

Una volta effettuati gli accertamenti da parte degli organi preposti, l’iter è sostanzialmente simile in tutta Europa.