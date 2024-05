MOBILITÀ

Maltempo in Veneto: continua l’allerta rossa per temporali ed allagamenti. Allarme arancione invece in Lombardia, dove i fiumi sono sotto osservazione e dove proseguono le ricerche di un uomo caduto nel torrente Serenza a Cantù nel comasco. Allerta arancione anche in Friuli-Venezia Giulia e gialla in Piemonte. Grandi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

L’allarme rosso diramato dalla protezione civile del veneto durerà fino alle ore 14 di oggi.

Attesa anche la visita di Papa Francesco a Verona domani 18 maggio.

Sono “ore drammatiche per il Veneto, colpito da intense piogge e inondazioni”- ha affermato il governatore Luca Zaia il quale ha invitato i cittadini a non muoversi, “se non per lo stretto necessario”.

A Castelfranco Veneto nel trevigiano, sono esondati i torrenti Avenale e Muson. A causa delle piogge le scuole rimarranno chiuse.

Maltempo: interruzione linee ferroviarie

Continuano a essere interrotte le linee ferroviarie tra Vicenza e Schio, Padova e Treviso.

Maltempo allerta Veneto e Lombardia strade chiuse

La perturbazione ha causato lo straripamento di fiumi e canali nella bassa pianura colpendo in particolar modo la provincia di Pordenone e la zona di Latisana con allagamenti diffusi nei comuni di San Vito al Tagliamento, Cordovado, Chions, Sesto al Reghena, Zoppola, Casarsa della Delizia, Morsano al Tagliamento, Azzano Decimo, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone ma anche Latisana, Codroipo, Camino al Tagliamento e Precenicco in Provincia di Udine.

Rimangono chiusi i guadi di Rauscedo in comune di Vivaro e di Murlis in comune di Zoppola, oltre che i guadi secondari nel comune di Cordenons. Rimane chiusa la strada del Tul in comune di Clauzetto per tutta la durata dell’allerta.

Preoccupano i livelli del Po, cresciuti in Lombardia e in Emilia-Romagna.

Allarme rosso maltempo Veneto

La Protezione Civile del Veneto ha diramato uno stato di allarme rosso fino alle ore 14 di venerdì 17 su gran parte del territorio dal momento che sono previste intense precipitazioni in direzione di Nord-Est. Sotto osservazione fiumi e bacini specialmente quelli del Veneto orientale ma lo anche quelli del Po, anch’essi in allarme rosso.

Allagamenti si segnalano in gran parte delle province venete: al primo posto c’è Padova 26 comuni colpiti seguita da Vicenza , Venezia e Verona . Nell’area di Vicenza tre bacini hanno rotto gli argini provocando locali esondazioni.

Allerta maltempo per Lambro e Seveso

Allerta arancione per criticità moderata di rischio idrogeologico e rischio idraulico specialmente per i bacini Seveso e Lambro che ormai da molte ore hanno aumentato la loro portata d’acqua.