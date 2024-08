Infrastrutture

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) presenta l’Italia in Movimento, un’area espositiva di oltre 3000 metri quadri dedicata alle infrastrutture e ai trasporti, dal 20 al 25 agosto 2024 alla Fiera di Rimini.

L’evento si inserisce nell’ambito del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli. Anche nota come Meeting di Rimini, la manifestazione – giunta ormai alla 45esima edizione – è caratterizzata da una fitta agenda di incontri, panel e workshop, ai quali presenziano esponenti del panorama culturale, sociale e politico del Paese.

L’obiettivo de l’Italia in Movimento è mostrare ai cittadini lo stato dell’arte e le innovazioni del settore infrastrutture e trasporti, attraverso sinergie ed eventi ricchi di esperienze immersive e interattive.

Gli spazi espositivi presenti nell’area L’Italia in Movimento

Nel Padiglione A1 della Fiera di Rimini, sarà possibile visitare gli spazi espositivi di:

Gli spazi espositivi sono realizzati con il supporto della Guardia Costiera, di RAM SpA – società in-house del Ministero – e di alcune strutture interne: il Dipartimento dei trasporti e della navigazione, la Struttura Tecnica di Missione (STM), la Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali, responsabile del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020.

Le mappe interattive delle infrastrutture

I visitatori potranno ammirare, attraverso una mappa digitale e interattiva, gli interventi ed i progetti finanziati dal Ministero in tutto il Paese. Sarà possibile, con un apposito visore, l’attraversamento stabile sullo Stretto di Messina. Inoltre sarà possibile osservare e salire a bordo di veicoli a guida autonoma grazie alla partnership con il Politecnico di Milano.

Il Panel: In strada guida la sicurezza, obiettivo zero vittime

L’ Italia in Movimento offrirà anche numerosi eventi, panel e talk, il cui programma è disponibile qui. In particolare il 21 agosto alle ore 18:00, si svolgerà il panel: In strada guida la sicurezza: obiettivo zero vittime, interamente dedicato al tema della sicurezza stradale a cui parteciperanno il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il pilota motociclistico Loris Capirossi.

Tra i partecipanti al talk anche Alessandro Invernici, giornalista e fondatore dell’Associazione Ragazzi on the Road, promotrice di un’innovativa iniziativa di educazione alla strada e alla legalità. Un selezionato gruppo di ragazzi tra i 16 e i 20 anni potrà prendere parte ai reali turni di servizio delle Forze dell’Ordine a Rimini. Le candidature (www.ragazziontheroad.it) sono aperte.

Per approfondire tutte le iniziative è possibile visitare la pagina dedicata a l’Italia in Movimento o il sito internet della manifestazione.

