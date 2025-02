CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fissato per il 7 febbraio 2025, alle ore 11:00, un incontro in videoconferenza con le principali associazioni di autotrasporto per discutere la situazione divieti al Brennero.

Il focus dell’incontro riguarda l’evoluzione delle trattative legali che coinvolgono Italia e Austria in merito ai divieti di transito mezzi pesanti al Brennero.

Divieti mezzi pesanti al Brennero, tensione tra Italia e Austria

Il Brennero è da tempo un punto di transito strategico per il trasporto merci tra Italia e Austria, ma le recenti limitazioni imposte dall’Austria con divieti ai mezzi pesanti hanno sollevato preoccupazioni a livello europeo.

Nel luglio 2024, l’Italia ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sostenendo che i divieti dell’Austria, imposti ai mezzi pesanti, violano la libertà di movimento delle merci garantita dai trattati UE.

L’Austria, a sua volta, ha risposto con un controricorso il 19 dicembre 2024, ampliando il conflitto legale. La Commissione Europea aveva già dato parere favorevole all’Italia, sottolineando le problematiche legate alle restrizioni sul traffico commerciale.

MIT, gli aggiornamenti Brennero dal consigliere Giovanni Donato

La riunione convocata dal MIT avrà il compito di aggiornare le associazioni dell’autotrasporto sullo sviluppo della controversia al Brennero tra Italia e Austria. Un intervento speciale del consigliere diplomatico Giovanni Donato, che fornirà aggiornamenti.

Cosa aspettarsi?

Le restrizioni al Brennero hanno un impatto diretto sull’efficienza del trasporto merci in Europa. Il trasporto merci tra Italia e Austria è essenziale per l’economia dell’Unione Europea. Ogni blocco al transito dei mezzi pesanti, crea ritardi, aumenti nei costi operativi e difficoltà per le imprese di autotrasporto.

