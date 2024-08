MOBILITÀ

Trasporti potenziati per i collegamenti con le gare di Formula 1 del circuito di Monza

In occasione del Gran Premio di Monza, in programma da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre, i trasporti con l’autodromo saranno rafforzati: in particolare, Autoguidovie svolgerà un duplice servizio di mobilità, effettuando collegamenti con l’Autodromo Nazionale di Monza e trasportando i commissari di gara.

Collegamenti via Autobus con il Gran premio di Monza

Nello specifico, l’autodromo di Monza potrà essere raggiunto in due modi con Autoguidovie:

Linea z221 Sesto S.G. – Monza – Macherio – Carate – Mariano C.se (interscambia con Metropolitana linea M1 Sesto S.G. e Suburbane S7-8-9-11, Monza FS – Suburbane S7-8-9-11, Mariano C.se FN S2). Questa linea effettua 2 fermate e sarà potenziata per le tre giornate di gara.

Navetta VIOLA, che collegherà il parcheggio Cam/Bennet, in via Valle del Curone a Monza e l’autodromo.

Orari e costo dei biglietti

Per il Gran Premo di Monza il servizio è attivo da sabato 31 a domenica 1° settembre con i seguenti orari: andata dalle 07:00 alle 15:30 dal parcheggio Cam/Bennet fino a Vedano al Lambro fermata Battisti/IV Novembre; ritorno dalle 16:00 alle 21:00 da Vedano al Lambro fermata Battisti/IV Novembre al parcheggio Cam/Bennet.

Il costo del biglietto di andata e ritorno è di 5 euro, oppure è gratuito per chi si sosta nel parcheggio viola.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono acquistabili da App Autoguidovie e in rivendita, oppure su monzamobilita.it.

Con un sovrapprezzo sarà possibile acquistare i biglietti anche nelle principali fermate e a bordo bus. Sono validi gli abbonamenti STIBM per l’area di Monza. Si segnala che il capolinea della z221 la domenica si sposta da Mariano C.se a Carate Brianza: la linea non serve quindi Mariano Comense.

Per assistenza è disponibile il sito Autoguidovie via chat o form per informazioni, Whatsapp al numero 3399958251 e call center gratuito 800086567 (Orari: lunedì- sabato dalle 7.00 alle 20.00).

Collegamenti via Treno per il Gran Premio di Monza

Per i collegamenti via treno con il Gran Premio di Monza invece, saranno disponibili treni Eurocity con fermata straordinaria a Monza dal 28 agosto al 1 settembre oppure sarà possibile arrivare a Milano con i treni Frecciarossa, Intercity e con i treni del trasporto Regionale e poi proseguire con i servizi regionali di Trenord.

Collegamenti Trenord

Trenord organizza infatti 21 treni straordinari per raggiungere il Gran Premio di Monza, tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo per raggiungere l’evento domenica 1 settembre e offre biglietti speciali per raggiungere le prove e le gare di Formula 1 del circuito di Monza. Le tratte riguardano:

–Milano- Biassono-Lesmo

I treni straordinari “GP Monza Biassono-Lesmo” sono disponibili al costo di 5 euro il giorno 1° settembre 2024

-Milano – Monza

Biglietto speciale “GP Monza Treno+Bus autodromo” al costo di 10 euro nei giorni 30-31 agosto oppure 1° settembre 2024

-Lombardia– Monza o Biassono-Lesmo

Biglietto speciale “GP Monza- Day Pass Trenord” al costo di 13 euro nei giorni 30-31 agosto oppure 1° settembre 2024

I dettagli dei collegamenti Trenord con il Gran Premio di Monza sono disponibili qui

