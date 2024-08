MOBILITÀ

App e i siti web per scoprire dove sono tutor e autovelox, ecco una guida per sapere dove sono.

Sapere dove sono i tutor e gli autovelox fissi o mobili permette di viaggiare in sicurezza e senza brutte sorprese.

Infatti, conoscere la posizione esatta di tutor e autovelox fissi o mobili è essenziale per rispettare i limiti di velocità e evitare multe per eccesso di velocità.

Di seguito una breve guida per trovare le risorse online e le migliori app per individuare i tutor e gli autovelox fissi o mobili.

Gli autovelox fissi controllano la velocità istantanea del veicolo tramite fotocellule o radar, registrando eventuali eccessi di velocità in un punto preciso della strada. I tutor non misurano la velocità in un singolo punto e calcolano invece la velocità media su un tratto di strada. Il tutor rileva il tempo impiegato per percorrere una distanza e valuta se la velocità media supera i limiti di velocità consentiti.

Per i tutor e gli autovelox fissi o mobili nel calcolo della velocità è prevista una tolleranza 5 km/h entro i 100 km/h rilevati; 5% del valore rilevato oltre i 100 km/h.

Dove sono autovelox e tutor

Online e sul web sono disponibili elenchi per sapere dove sono posizionati autovelox e tutor:

Autovelox fissi, per un elenco aggiornato è possibile consultare Moveo Telepass. Questo sito ha una mappa dettagliata delle postazioni fisse su tutto il territorio italiano. È importante sapere che i comuni non possono installare autonomamente autovelox fissi anche senza l’autorizzazione della prefettura.

Tutor, si può fare riferimento al sito ufficiale autostrade.it. Sul sito di autostrade c’è una sezione dedicata che indica i tratti autostradali coperti dal sistema tutor, utile per pianificare i tuoi spostamenti.

La Polizia di Stato rende pubbliche, sul sito web, le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Inoltre sul sito della Polizia Stradale disponibile la mappa dei tutor per il controllo della velocità media sulle tratte autostradali.

App per sapere dove sono tutor e autovelox

Oltre ai siti web, esistono diverse app per smartphone che possono aiutare a localizzare autovelox e tutor, sia fissi che mobili. Ecco le migliori da scaricare:

Google Maps, è molto diffusa e offre la segnalazione degli autovelox direttamente durante la navigazione. Tuttavia, non è sempre accurata come altre app specifiche.

Waze che è simile a Google Maps, Waze è un’altra app popolare che segnala autovelox e tutor grazie al contributo della sua vasta community. È particolarmente utile in città e su strade meno battute.

Radarbot, disponibile per iOS e Android, Radarbot è una delle app più accurate per la rilevazione di autovelox, tutor e telecamere semaforiche. Anche nella versione gratuita, offre avvisi in tempo reale basati sui dati raccolti dagli utenti, inclusi gli autovelox mobili. L’app include notifiche audio per avvertirti in anticipo.

TomTom AmiGO è un’altra app molto utile per scoprire gli autovelox presenti lungo il percorso. Offre indicazioni stradali e avvisi sul traffico e segnala la presenza di tutor e autovelox.

Autovelox fissi e mobili è una app per le piattaforme principali, è un’altra valida opzione per chi cerca una soluzione affidabile. Permette di monitorare la presenza di postazioni fisse e mobili in tempo reale, con segnalazioni puntuali anche in contesti urbani.

Conoscere la posizione è utile per viaggiare in sicurezza e nel rispetto delle normative. Grazie agli elenchi ufficiali e alle app dedicate, è possibile viaggiare evitando spiacevoli multe.

Continua a leggere: Autovelox illegali, risarcimento multe in 10 Regioni