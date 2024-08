MOBILITÀ

Bonus colonnine elettriche, richiesti in un mese incentivi per 6 milioni di euro con 5.319 domande inviate dall’apertura delle richieste. A un mese dall’apertura della piattaforma dedicata, quello delle colonnine elettriche è uno degli incentivi che ha più riscosso successo.

Sono 5.319 le domande degli incentivi del Bonus colonnine elettriche presentate nel primo mese di apertura della piattaforma, pari al 30% delle risorse stanziate dal Mimit

L’incentivo colonnine elettriche, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sotto la guida del ministro Adolfo Urso, è stato ideato per supportare l’acquisto e l’installazione di colonnine elettriche e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da parte di privati e condomìni.

I primi dati ufficiali, forniti da Invitalia, evidenziano un forte interesse all’incentivo colonnine elettriche, con un’importante percentuale delle risorse già spese.

Bonus colonnine elettriche 2024

Per l’incentivo Bonus colonnine elettriche, dal giorno di apertura dello sportello Invitalia, l’8 luglio 2024, presentate 5.319 domande per il contributo, per un valore complessivo di 6.312.490 euro, pari a oltre il 30% della dotazione finanziaria disponibile di 20 milioni di euro.

Questo dato dimostra l’alto livello di interesse da parte dei cittadini italiani per gli incentivi colonnine elettriche e verso le soluzioni di mobilità sostenibile.

Delle domande già inviate per gli incentivi del Bonus colonnine elettriche 4.120 risultano essere in fase di compilazione. Mentre 1.474 domande di incentivo sono state completate ma non ancora inviate. Le richieste degli incentivi colonnine elettriche potrebbero quindi aumentare nelle prossime settimane.

Incentivi per l’acquisto di colonnine elettriche

Il Bonus colonnine elettriche è un contributo economico destinato a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’incentivo colonnine elettriche, definita dal decreto del 12 giugno 2024, ha l’obiettivo di incentivare la diffusione delle infrastrutture necessarie per supportare la transizione verso la mobilità elettrica.

Il contributo degli incentivi Bonus colonnine elettriche può coprire fino al 50% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 1.500 euro per singolo richiedente.

Per i condomìni, il limite massimo è invece di 8.000 euro. La domanda per ottenere gli incentivi del Bonus colonnine elettriche può essere presentata esclusivamente online. Tramite la piattaforma informatica predisposta da Invitalia, attiva dall’8 luglio 2024.

L’interesse dimostrato nei confronti degli incentivi per le colonnine elettriche è un segnale positivo per la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

Con il 30% delle risorse già richiesto nel primo mese, il fondo di 20 milioni di euro potrebbe esaurirsi prima della scadenza prevista. Questo potrebbe spingere il Governo a valutare un potenziale rifinanziamento della misura, per continuare a supportare la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Come richiedere il contributo

Il Bonus colonnine elettriche è un contributo a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il decreto 12 giugno 2024 definisce le procedure per la concessione e l’erogazione di contributi per l’anno 2024.

La domanda potrà essere presentata online dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2024 attraverso l’apposita piattaforma informatica.

