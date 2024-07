CAMION

Ecco come fare la domanda e i moduli necessari per il click day

Il 26 agosto 2024 per le imprese di autotrasporto sono disponibili gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare, per l’acquisto di veicoli commerciali ad alimentazione alternativa: metano, ibridi, elettrici e GNL.

A partire dalle ore 10:00, del 26 agosto 2024, è possibile presentare la domanda per ottenere i contributi degli incentivi destinati all’acquisto di veicoli commerciali ad alta sostenibilità.

Gli incentivi promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inseriscono nel quadro del decreto ministeriale del 18 novembre 2021, con l’obiettivo di incentivare il rinnovamento del parco veicolare verso soluzioni più ecologiche per le imprese di autotrasporti.

Come presentare la domanda incentivi per veicoli commerciali

Le imprese di autotrasporto interessate devono compilare la domanda per gli incentivi per i contributi all’acquisto di veicoli a metano, ibridi, elettrici e GNL, disponibile sul sito di RAM Spa.

La domanda deve essere completa in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore. Successivamente, il modulo di richiesta incentivi per veicoli a metano, ibridi, elettrici e GNL, compilato, deve essere inviato via PEC all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Il periodo per la presentazione delle domande degli incentivi per veicoli a metano, ibridi, elettrici e GNL, si estenderà fino all’11 ottobre 2024, con la rendicontazione delle istanze accolte prevista dal 28 ottobre 2024 all’11 aprile 2025.

Attenzione: le risorse degli incentivi per veicoli a metano, ibridi, elettrici e GNL, sono limitate e i fondi saranno erogati fino a esaurimento. Pertanto, è consigliabile inviare le domande il prima possibile e monitorare costantemente il sito web ufficiale del bando per eventuali aggiornamenti o comunicazioni riguardanti la disponibilità dei fondi.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il bando ufficiale e le modalità operative disponibili sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di RAM Spa.

Importi dei contributi degli incentivi per veicoli commerciali

Veicoli di massa da 3,5 a 7 Ton

Veicoli a metano CNG e ibridi: 4.000 euro per veicolo.

Veicoli elettrici: 14.000 euro per veicolo.

Veicoli di massa superiore a 7 Ton

Veicoli elettrici: 24.000 euro per veicolo.

Veicoli a metano CNG e ibridi (diesel/elettrico): 9.000 euro per veicolo.

Veicoli a gas naturale liquefatto GNL: 24.000 euro per veicolo.

Inoltre, per le imprese di autotrasporto che procederanno alla rottamazione di veicoli di classe inferiore all’Euro VI contestualmente all’acquisto di nuovi mezzi, è previsto un incremento del contributo di 1.000 euro per ciascun mezzo rottamato.

Dettagli del bando

Il decreto attuativo del 7 aprile 2022, n. 148, specifica le modalità operative per l’accesso agli incentivi per i contributi all’acquisto di veicoli a metano, ibridi, elettrici e GNL, con una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di euro, distribuiti in cinque periodi di incentivazione. Il quarto periodo, in particolare, è destinato al periodo dal 26 agosto 2024 all’11 ottobre 2024 con una disponibilità di 8 milioni di euro.

Possono partecipare alla richiesta dei contributi degli incentivi all’acquisto di veicoli a metano, ibridi, elettrici e GNL le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e le strutture societarie costituite dall’aggregazione di tali imprese. È importante che le imprese siano iscritte al Registro Elettronico Nazionale o, per quelle che operano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all’albo nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto.

