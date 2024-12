LOGISTICA

L’azienda CHEP, società globale leader in soluzioni per la supply chain, annuncia la nomina di Charles Kamdom Moyo a Country General Manager per l’Italia. Charles subentrerà dal 1o gennaio 2025 a Javier Sanchez che, dopo aver guidato con grande successo le attività in Italia, assumerà il ruolo di Country General Manager in Spagna.

In CHEP dal 2022 come Senior Director del team European Key Accounts, dove ha gestito alcuni tra i più importanti clienti Europei, Charles Kamdom Moyo guiderà la filiale italiana con l’obiettivo di ampliare la presenza dell’azienda sul territorio nazionale e rafforzare la leadership nella supply chain, favorendo quindi la diffusione di una catena di approvvigionamento fondata sull’uso condiviso dei pallet che prevede meno costi operativi e maggiore sostenibilità.

Chi è Charles Kamdom Moyo

Charles Kamdom Moyo, laureato in International Business e Information Technology presso la Teesside University di Middlesbrough, in Inghilterra, ha un’esperienza di oltre 20 anni alla guida di grandi clienti nei mercati internazionali e ha ricoperto ruoli di leadership in ambito commerciale, supply chain e procurement in diverse società e in quattro continenti.

Riguardo la nuova nomina, Marco Moritsch, Senior Vice President Southern Europe di CHEP, ha fatto sapere: “Charles possiede una profonda comprensione e capacità di gestione dei mercati internazionali, e grande attenzione nel creare valore attraverso partnership strategiche con i clienti. La sua leadership e le forti competenze del nostro team italiano saranno fondamentali per continuare a sviluppare la supply chain del futuro insieme ai nostri partners, attraverso l’innovazione, la collaborazione e la passione per la creazione di valore per i clienti”.

Gli obiettivi per CHEP Italia

“Ringrazio CHEP per avermi affidato la guida del Gruppo in Italia. Il nostro obiettivo è generare valore sostenibile per le imprese italiane, sia grandi che piccole, sempre più attente a ridurre l’impatto ambientale delle loro attività. Puntiamo a valorizzare i nostri talenti, promuovere la collaborazione e sviluppare una customer experience perfettamente integrata con le esigenze dei clienti, per raggiungere le nostre ambizioni di crescita”- ha dichiarato Charles Kamdom Moyo.

I pallet CHEP

I pallet CHEP così come casse e contenitor,i formano la spina dorsale invisibile della supply chain globale. L’azienda si distingue per la condivisione ed il riuso delle sue piattaforme secondo un modello noto come “pooling” ed è attiva principalmente nel comparto dei beni di largo consumo (come alimenti secchi, generi di drogheria, articoli sanitari e per la cura personale), ortofrutticoli, bevande, vendita al dettaglio e industria manifatturiera in genere.