LOGISTICA

Il gruppo di logistica e trasporti Bracchi lancia un piano di decarbonizzazione che prevede il 33% delle emissioni in meno entro il 2028, ovvero circa il 7,5% all’anno rispetto al valore di base misurato alla fine del 2023.

Bracchi è un’ azienda della logistica di Bergamo ed ha aperto un nuovo hub a Lonigo, vicino a Vicenza.

I principali interventi di Bracchi per la logistica

I principali interventi riguarderanno l’utilizzo del biocarburante Hvo, prodotto di ultima generazione che garantisce una riduzione significativa dell’impronta carbonica. Grazie a questa scelta si stima che nel quadriennio si possano ridurre le emissioni dirette di 21mila tonnellate di Co2.

Inoltre è prevista l’installazione di nuovi sistemi di illuminazione a led, impianti fotovoltaici e l’acquisto di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Il gruppo agirà quindi in tutti gli ambiti del Ghc Protocol, ovvero Scope 1, Scope 2 e Scope 3. Stando alle stime del piano dell’azienda, gli obiettivi per i primi due “scopi” è la riduzione complessiva del 74% e del 32% per il terzo.

Il piano è stato presentato a Lonigo in occasione dell’inaugurazione di una nuova sede del gruppo Bracchi, dedicata alla logistica del fashion e del lifestyle.

Leggi anche:

Il carburante Hvo

«Abbiamo attivato la transizione ecologica anche per rispondere alla domanda dei nostri principali clienti che stanno già accelerando la decarbonizzazione delle loro catene di fornitura”- ha spiegato l’Amministratore Delegato Umberto Ferretti- «Abbiamo molta fiducia nel biodiesel. Il passaggio dei mezzi pesanti al carburante Hvo permetterà una riduzione dell’80% delle emissioni di Co2, oltre a un risparmio sui costi grazie alla consegna diretta. Il nostro obiettivo è che Bracchi diventi leader europeo sostenibile nel mercato dei trasporti e della logistica».

Paolo Scaroni, Presidente di Bracchi ha dichiarato: “Bracchi ha intrapreso un percorso virtuoso per ridurre le emissioni di CO2 delle proprie attività, contribuendo quindi anche agli obiettivi di decarbonizzazione che le nostre aziende clienti si pongono. Siamo fornitori di grandi imprese europee che hanno ambiziosi obiettivi in tema di sostenibilità verso la net zero economy e vogliamo farci trovare preparati per dargli supporto anche su questo fronte. Abbiamo tutti il target di ridurre le emissioni del 42% entro il 2030, uno sforzo titanico cui vogliamo dare il nostro contributo, posizionando Bracchi come azienda all’avanguardia sul tema della logistica verde”.