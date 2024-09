LOGISTICA

Almaviva (gruppo italiano di innovazione digitale) e Denodo (azienda leader nella gestione dei dati) annunciano di aver siglato un accordo per favorire la trasformazione digitale nell’ambito della manutenzione nel settore trasporti in Italia e all’estero.

Grazie infatti alle competenze acquisite e maturate sul territorio italiano, la partnership punta ora a valorizzare anche in ambito internazionale le soluzioni dedicate ai diversi verticali della mobilità, in particolare verso territori del mercato del Medio Oriente.

La Piattaforma MOOVA di Almaviva per Denodo

Al centro dell’accordo c’è la Piattaforma MOOVA, realizzata da Almaviva, in grado di connettere le diverse modalità di trasporto in un unico framework tecnologico e di gestire gli asset sottostanti in un unico contesto digitale.

Grazie alla partnership, i prodotti e le soluzioni MOOVA si integreranno con la piattaforma di Data Virtualization di Denodo, che consente una gestione semplice e performante di grandi quantità di dati.

Nuovi hub informativi intelligenti

Smeraldo Fiorentini, Direttore Generale Transportation & Logistics Almaviva afferma: “Almaviva e Denodo stanno muovendo insieme importanti passi verso la creazione di Hub informativi intelligenti, in grado di facilitare l’interoperabilità e la condivisione delle informazioni per fornire ai cittadini servizi innovativi in linea con le loro aspettative”.

Soluzioni per le città del futuro

“Questa partnership – dichiara invece Gabriele Obino, RVP & GM Southern Europe & Middle East di Denodo – pone le basi per ulteriori innovazioni e miglioramenti nella gestione della mobilità e della logistica, contribuendo così a creare soluzioni sostenibili e all’avanguardia per le città del futuro”.

La giusta risposta ad un mercato in continuo cambiamento

Nella nuova era digitale, la mobilità delle persone ed il trasporto delle merci generano enormi quantità di dati provenienti da fonti eterogenee. Raccogliere, organizzare e gestire in modo agile e integrato questi dati e trasformarli in informazioni preziose è fondamentale per rispondere ad un mercato in forte cambiamento.

Con questo approccio dunque, Almaviva e Denodo intendono accompagnare le aziende nel processo di trasformazione digitale, avvicinandole così ai nuovi paradigmi della mobilità e alle nuove tecnologie ed offrendo alle persone servizi sempre più moderni.