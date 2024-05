CAMION

VISTA 2024 è la competizione che premia i migliori tecnici Volvo Trucks e Volvo Buses di tutto il mondo.

La semifinale 2024 di VISTA inizia il 27 maggio 2024. L’Italia ha l’onore di ospitare la semifinale della competizione mondiale VISTA 2024.

VISTA 2024 è l’evento prestigioso che celebra l’eccellenza del personale del dopovendita di Volvo Trucks e Volvo Buses.

La semifinale di VISTA 2024 si svolge presso la sede di Volvo Trucks a Zingonia, Bergamo il 27 maggio 2024.

L’edizione VISTA 2024 di Volvo Trucks e Volvo Buses è iniziata ufficialmente il 7 novembre 2023, con la partecipazione di ben 4500 squadre. Dopo tre round teorici intensi, le migliori 120 squadre si sono qualificate per la semifinale. Tra queste, cinque squadre italiane si contendono un posto nella finale mondiale che si terrà a Göteborg, in Svezia, dal 9 al 13 settembre 2024.

Semifinale italiana VISTA 2024 di Volvo Trucks e Buses

La semifinale italiana di VISTA 2024 si svolge presso la sede di Volvo Trucks a Zingonia (BG). Qui, i partecipanti hanno l’opportunità di mettere alla prova le loro competenze attraverso una serie di sfide tecniche e pratiche. Sotto l’occhio vigile di esperti e giudici qualificati, i tecnici di Volvo Trucks e Volvo Buses dovranno dimostrare non solo le loro conoscenze e abilità, ma anche la capacità di lavorare in squadra.

Il principale obiettivo di VISTA 2024 è costruire lo spirito e l’orgoglio di squadra, promuovendo al contempo il miglioramento individuale. La competizione rafforza le competenze tecniche e la capacità di lavorare insieme, migliorando così il servizio al cliente e aumentando la customer satisfaction. I tecnici di Volvo Trucks e Volvo Buses hanno l’opportunità di imparare dai migliori, scambiare conoscenze con colleghi di tutto il mondo e migliorare continuamente le proprie abilità.

Oltre alla competizione, la semifinale VISTA 2024 offrirà momenti di networking e scambio di conoscenze tra professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Questo ambiente favorisce la crescita professionale e personale, arricchendo il bagaglio di competenze dei partecipanti.

VISTA competizione mondiale per i tecnici Volvo

VISTA (Volvo International Service Training Award) è la più grande competizione al mondo dedicata ai tecnici. Non si tratta solo di una sfida di abilità tecnica, ma di una celebrazione della qualità e della dedizione dei tecnici della Rete di Assistenza Volvo Trucks e Volvo Buses. La competizione mira a migliorare la diagnosi e la risoluzione dei problemi, garantendo così la massima operatività dei veicoli dei clienti Volvo.

L’Italia è orgogliosa di ospitare la semifinale VISTA 2024, organizzata per i tecnici di Volvo Trucks e Volvo Buses. Questo evento rafforzà la reputazione dell’Italia come centro di eccellenza per il servizio e l’assistenza tecnica di Volvo.

La competizione celebra le competenze tecniche dei partecipanti. Offre un’opportunità unica per mettere in evidenza la loro passione per il settore e il loro impegno verso l’eccellenza nel Servizio ai Clienti di Volvo.

