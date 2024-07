CAMION

L’IRU quest’anno premia i migliori manager delle aziende di trasporto su strada con il premio Top Road Transport Manager.

L’IRU, l’Unione internazionale dei trasporti su strada, ha conferito il premio Top Road Transport Manager a 67 manager delle aziende di 12 Paesi.

Il prestigioso premio riconosce i migliori manager delle aziende di trasporto su strada, tra cui operatori di autobus, pullman, taxi e camion.

Questi manager dimostrano i più alti livelli di professionalità nel fornire soluzioni innovative per servizi di trasporto sicuri, produttivi e sostenibili.

I manager delle aziende di trasporto su strada devono essere in possesso del diploma di manager CPC (Certificato di competenza professionale) appropriato e promuovere attivamente la formazione professionale per sé stessi e per il proprio personale, come i corsi offerti dall’Accademia IRU .

I vincitori di quest’anno provengono dalle associazioni nazionali membri dell’IRU in 12 paesi:

AIRCUZ (Uzbekistan), AITA (Moldavia), ASMAP (Russia), ASTIC (Spagna), BAMAP (Bielorussia), Best Mobility (Macedonia del Nord), CANACAR (Messico), ERAA (Estonia), KAZATO (Kazakistan), TLN (Paesi Bassi), UND (Turchia) e UNTRR (Romania).

L’IRU si congratula con tutti i vincitori per i loro straordinari risultati e per l’impegno profuso nel promuovere il settore del trasporto su strada.

Premio IRU per i migliori gestori del trasporto su strada

L’IRU ha creato questo prestigioso premio “Top Road Transport Manager” per onorare i top manager delle aziende di trasporto su strada, tra cui autobus, pullman, taxi e camion, per la loro eccellenza e professionalità nel fornire soluzioni innovative per migliorare la tutela ambientale, la sicurezza stradale e la produttività.

I dirigenti devono essere in possesso dell’appropriato diploma di dirigente CPC. Devono promuovere attivamente la formazione professionale per sé stessi e per il proprio personale. Come i programmi di formazione degli istituti di formazione accreditati dell’Accademia IRU. Garantire che il settore del trasporto su strada e i suoi dipendenti siano al passo con gli ultimi sviluppi legislativi e operativi che hanno un impatto sul settore.

Il premio Top Road Transport Manager conferma la vasta esperienza professionale e gli straordinari risultati di tutti i candidati. Celebra le storie di successo di manager esemplari che meritano un riconoscimento internazionale. Per il loro elevato livello di know-how e il lavoro per aumentare il profilo e rafforzare l’efficienza del settore del trasporto su strada.

