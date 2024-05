CAMION

Per l’edizione 2024 del Transpotec Logitec, Renault ha lanciato in anteprima nazionale il Nuovo Master.

Il costruttore automobilistico francese è presente con la sua gamma di veicoli commerciali con la nuova visual identity, il logo “Nouvel R”.

Lo stand ospita anche MOBILIZE PowerBox, la nuova stazione di ricarica connessa e sicura, con una potenza di ricarica fino a 22 kW, e un’avanzata tecnologia di gestione energetica, sviluppata dai partner di Software République (Renault Group, Orange, STMicroelectronics e Thales) insieme a IoTecha Corp, e commercializzata prossimamente nella Rete Renault.

Nuovo Renault Master: uno sguardo alla nuova generazione

Nuovo Renault Master è contraddistinto dalla nuova visual identity del Brand Renault, con il nuovo logo e la firma luminosa a forma di C (C-Shape), ma anche i fari Full Led che si sviluppano intorno alla griglia della calandra.

Il posteriore rastremato è stato progettato per ottimizzare l’aerodinamica del furgone mantenendo le capacità di carico in altezza e il volume.

Il taglio del finestrino posteriore conserva il DNA Master con il caratteristico vetro asimmetrico, mentre i fari posteriori ripropongono la caratteristica firma luminosa C-Shape dell’anteriore.

Il lavoro compiuto sull’aerodinamica di Nuovo Renault Master ha consentito di conferirgli la miglior efficienza della categoria, indipendentemente dall’energia utilizzata. Il suo coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx) è stato ridotto di oltre il 20%, collocandolo nettamente al di sotto della generazione precedente e di tutti i competitor.

Nuovo Renault Master ha, così, ottenuto una significativa riduzione di 39 g/km a livello di emissioni di CO2, proponendo pertanto un valore inferiore ai 200 g/km. La straordinaria aerodinamica di Nuovo Master consente di avere un forte impatto anche sui consumi delle versioni elettriche, con una riduzione del 20% rispetto al precedente generazione.

Le motorizzazioni del nuovo Renault Master

Motore diesel blue dci

Nuovo Renault Master propone quattro diverse motorizzazioni Diesel Blue dCi, con potenze da 105, 130, 150 e 170 cv. Questi motori offrono notevoli vantaggi a livello di consumi (- 1,5 l/100 km in media) ed emissioni di CO2 (- 39 g/km), restando così al di sotto dei 200 g/km. La trasmissione è affidata ad un cambio manuale classico o un nuovo cambio automatico EAG9 a 9 rapporti, particolarmente efficiente.

Motore elettrico

Le versioni 100% elettriche di Nuovo Renault Master offrono due motorizzazioni, da 96 o 105 kW, entrambe in grado di erogare una coppia di 300 Nm, con una batteria dalla capacità rispettivamente di 40 kWh (180 km di autonomia in ciclo WLTP) e 87 kWh (fino a 460 km di autonomia su versione N2 in ciclo WLTP).

Nuovo Renault Master può, così, vantare valori record, con un carico utile di 1.625 kg con patente B, autonomia fino a 460 km in ciclo WLTP e capacità di traino di 2,5 tonnellate. I consumi restano moderati, con un valore WLTP di 21 kWh/100 km per la versione dotata di batteria da 87 kWh, grazie all’innovativo sistema di termogestione. La ricarica rapida DC 130 kW consente di recuperare 229 km di autonomia in soli 30 minuti. Al proprio domicilio, per ricaricare dal 10 al 100% bastano meno di quattro ore con wallbox AC 22 kW .

Motore a idrogeno

La piattaforma multi-energia su cui è costruito Nuovo Renault Master è stata progettata per produrre, in futuro, la versione a idrogeno H2 con cella a combustibile.

Nuovo Renault Master è dotato di 20 ADAS per la massima sicurezza degli occupanti e degli altri utenti della strada. I sistemi di sicurezza attiva garantiscono il massimo controllo della strada, tra i principali: l’assistente di stabilizzazione laterale, la frenata automatica di emergenza (AEBS) e il Trailer Assist. Nuovo Renault Master può anche contare sull’Intelligent Speed Assist, che aiuta il conducente a guidare nel rispetto dei limiti di velocità.

Funzioni V2X per le versioni elettriche

Le versioni elettriche di Nuovo Renault Master saranno dotate delle funzioni V2X: Vehicle To Load (V2L) e Vehicle To Grid (V2G). Ciò include la possibilità di ricaricare i dispositivi esterni (V2L, dal veicolo ai dispositivi elettrici) con una presa nell’abitacolo, nel vano di carico o mediante un adattatore da collegare alla presa di ricarica per attaccare i dispositivi portatili (attrezzi, apparecchiature informatiche) o gli equipaggiamenti integrati nei veicoli predisposti dagli allestitori (furgone frigorifero, portellone motorizzato) direttamente sulla batteria.

Nuovo Renault Master potrà, così, essere collegato alla rete e fornirle anche energia dalle sue batterie (funzione V2G, dal veicolo alla rete elettrica), grazie al caricatore bidirezionale.

Su Nuovo Master sono disponibili diversi servizi per semplificare l’utilizzo delle versioni elettriche. Mobilize Power Solutions facilita il passaggio alla mobilità elettrica con soluzioni di ricarica su misura presso la sede dell’azienda, in viaggio e anche al domicilio dei dipendenti, affiancando gli operatori professionali, dalla consulenza all’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica AC e DC, passando per l’ottimizzazione energetica e la manutenzione.