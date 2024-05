CAMION

Carrier Transicold presenterà per la prima volta in Italia il suo nuovo gruppo frigorifero a temperatura controllata per semirimorchi, il Vector High Efficiency (HE) 17, al Transpotec Logitec 2024.

L’evento dedicato alla logistica si svolge dall’8 all’11 maggio presso Fiera Milano.

Carrier Transicold è un’azienda di Carrier Global Corporation, che fornisce soluzioni intelligenti per il clima e l’energia.

Ampliando la gamma Vector HE di Carrier Transicold, questo nuovo gruppo offre una capacità di refrigerazione superiore a 16 kW.

Utilizzando la tecnologia inverter insieme alla comprovata architettura E-Drive completamente elettrica, il Vector HE 17 fornisce una capacità di raffreddamento superiore e un consumo di carburante ridotto fino al 30% ed emissioni di rumore migliorate di 6 dB rispetto al Vector 1550.

Al Transpotec Logitec le le ultime innovazioni Carrier Transicold

Oltre al Vector HE 17, Carrier Transicold presenterà al Transpotec Logitec i suoi ultimi gruppi frigoriferi sostenibili ed elettrici per camion e veicoli commerciali leggeri. I visitatori dello stand Carrier Transicold potranno anche esplorare le ultime aggiunte alla piattaforma digitale Lynx Fleet, che combina i dati delle apparecchiature con IoT avanzato, apprendimento automatico e analisi per rafforzare la catena del freddo.

“Non vediamo l’ora di presentare a Transpotec una selezione delle nostre ultime innovazioni, nonché le nostre soluzioni e i nostri servizi, che aiutano i clienti a decarbonizzare ulteriormente la catena del freddo”, ha affermato Jean-Pascal Vielfaure, amministratore delegato per l’Europa meridionale, Carrier Transicold.

“Siamo particolarmente orgogliosi di presentare per la prima volta in Italia il Vector HE 17, offrendo ai nostri clienti l’accesso a una tecnologia per rimorchi più efficiente e sostenibile”.

Carrier Transicold aiuta a migliorare il trasporto e la spedizione di merci a temperatura controllata con un’ampia gamma di dispositivi e servizi per la visibilità sui trasporti refrigerati e sulla catena del freddo. Da oltre 50 anni fornisce in tutto il mondo gruppi frigoriferi per container e generatori di corrente efficienti ed ecologici, nonché gruppi frigoriferi per veicoli leggeri, camion diritti e semirimorchi.