CAMION

Dall’8 all’11 maggio 2024, TotalEnergies parteciperà alla nuova edizione del salone dei trasporti e della logistica Transpotec Logitec presso il polo di Rho Fiera Milano.

La filiale italiana della compagnia multi-energetica francese sarà presente, in co-partecipazione ad AS 24 ITALIA, filiale specializzata nella distribuzione di carburante e servizi per i professionisti del trasporto.

Nel corso dell’appuntamento dedicato al settore europeo del trasporto merci e della logistica, TotalEnergies punterà i fari sulla filiera del trasporto e sul tema della sicurezza stradale.



Focus in particolare sull’aspetto gestionale dei veicoli, attraverso l’offerta di soluzioni che mirano ad aumentare i tempi di attività dei veicoli e a ridurre i costi di manutenzione.

Le novità della gamma di lubrificanti al Transpotec Logitec

Durante l’evento saranno presenti un’area test-drive e un’area dedicata all’usato, entrambe brandizzate TotalEnergies e Rubia Engine Oil. Sarà anche l’occasione per TotalEnergies di presentare le novità della gamma di lubrificanti Rubia Optima, pensata per garantire la lubrificazione delle più recenti motorizzazioni impiegate nei veicoli pesanti.

La gamma Rubia Engine Oil vanta oltre 200 omologazioni rilasciate dai principali Costruttori di Veicoli Pesanti (OEM).

Inoltre, all’interno dell’area dell’usato, TotalEnergies promuoverà il sistema di controllo della flotta LubAnac, basato sull’analisi dell’olio in esercizio e supportato da un team di specialisti disponibili anche sul campo.

LubAnac è un sistema di gestione di flotte e attrezzature. L’analisi del lubrificante in esercizio permette di individuare anomalie al motore prima che possano causare danni, garantendo un risparmio dei costi di manutenzione dei mezzi.

In occasione della fiera, verrà presentato il “laboratorio diagnostico” trasportabile, MiniLab 153 di nuova generazione.