Ecco le previsioni del traffico da bollino nero per il fine settimana del 9, 10 e 11 agosto 2024 sulle principali strade e autostrade italiane

Ecco le previsioni traffico per il weekend del 9, 10 e 11 agosto 2024 sulle principali strade e autostrade italiane, con code, rallentamenti e cantieri aperti.

Le previsioni traffico per il weekend dell’esodo estivo 2024 indicano che il prossimo fine settimana sarà il più intenso di tutto il mese di agosto.

Le previsioni traffico del fine settimana segnalano che il fine settimana del 9 agosto, 10 agosto e 11 agosto 2024, sarà il più intenso di tutto il mese.

ANAS, in collaborazione con Viabilità Italia, comunica previsioni traffico con un aumento significativo del traffico sulle principali autostrade e strade italiane, con milioni di automobilisti in viaggio verso le località di villeggiatura.

Previsioni traffico fine settimana da bollino nero

Con l’arrivo della settimana di Ferragosto e la chiusura della maggior parte delle attività lavorative, il traffico è previsto essere particolarmente intenso.

Secondo le previsioni traffico per il fine settimana di ANAS, il weekend inizierà con un bollino rosso oggi, venerdì 9 agosto, e continuerà con un bollino nero nella mattinata di sabato 10 agosto. Anche domenica 11 agosto, la situazione rimarrà critica, con un bollino rosso per tutta la giornata

Le previsioni traffico per il fine settimana di ANAS indicano che la mattinata di sabato 10 agosto 2024 sarà caratterizzata da un bollino nero, con un traffico estremamente intenso.

Anche nel pomeriggio di venerdì 9 agosto 2024, e nella giornata di domenica 11 agosto 2024, è previsto un bollino rosso, segnalando una situazione critica lungo le principali direttrici.

Le previsioni traffico del fine settimana del 9 agosto, 10 agosto e 11 agosto 2024, di ANAS, segnalano che le aree più critiche saranno le principali autostrade verso sud, in particolare lungo le autostrade adriatica, tirrenica e jonica, oltre ai valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia.

Le previsioni traffico del fine settimana del 9 agosto, 10 agosto e 11 agosto 2024, segnano tra le autostrade più trafficate si segnalano la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la SS106 “Jonica”, la SS18 “Tirrena Inferiore”, e le autostrade siciliane A19 e A29. Anche al nord, le previsioni traffico indicano possibili congestioni sulle principali strade verso i valichi di confine e lungo le arterie che collegano le città principali ai luoghi di vacanza.

Divieti circolazione per camion e mezzi pesanti 9 agosto, 10 agosto e 11 agosto 2024

Per gestire meglio l’intenso flusso di traffico, è stato istituito un divieto di circolazione per i camion e i mezzi pesanti. Le restrizioni sono in vigore:

Venerdì 9 agosto 2024 dalle ore 16:00 alle 22:00

Sabato 10 agosto 2024 dalle ore 08:00 alle 22:00

Domenica 11 agosto 2024 dalle ore 07:00 alle 22:00

Autostrade previsioni traffico intenso fine settimana

Le previsioni traffico per il fine settimana di ANAS segnalano che le aree più critiche includeranno le principali direttrici verso sud e i valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia.

Tra le strade più trafficate si evidenziano:

A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata, Calabria)

SS106 “Jonica” e SS18 “Tirrena Inferiore” (Calabria)

A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia)

SS131 “Carlo Felice” (Sardegna)

SS148 Pontina e SS7 “Appia” (Lazio)

E45 (SS675 e SS3 bis) (Umbria, Toscana, Emilia Romagna)

SS1 Aurelia, SS16 “Adriatica” (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto)

Al nord, le arterie più trafficate includono:

RA13 e RA14 (Friuli-Venezia Giulia)

SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” (Lombardia)

SS45 “di Val Trebbia” (Liguria)

SS26 “della Valle D’Aosta” e SS309 “Romea” (Emilia-Romagna, Veneto)

SS51 “di Alemagna” (Veneto)

Consigli per affrontare il traffico del fine settimana

In risposta alle previsioni traffico per questo esodo estivo, ANAS ha intensificato la presenza di personale su tutto il territorio nazionale. ANAS ha sospeso oltre il 70% dei cantieri attivi per facilitare la circolazione.

Per un viaggio sicuro, si consiglia agli automobilisti di prepararsi adeguatamente. Portare con sé generi di prima necessità, controllare il veicolo prima di partire. Consultare il meteo e le previsioni traffico per evitare spiacevoli sorprese.

Per maggiori informazioni, visitare il sito di ANAS e Viabilità Italia e consultare i canali social per aggiornamenti in tempo reale.

